La Voix Des Opprimés

L’Algérie lutte sans relâche contre le terrorisme, la contrebande et la criminalité organisée.

En République Algérienne Démocratique et Populaire, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a détruit, le 05 décembre 2019 à Tlemcen/2e RM, une (01) bombe de confection artisanale, tandis qu’un autre détachement de l’A.N.P. en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Oran/2eRM.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’A.N.P. ont saisi, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, (12) kilogrammes de kif traité, six (06) groupes électrogènes, deux (02) marteaux piqueurs et deux (02) détecteurs de métaux, tandis que des Garde-côtes ont saisi, en coordination avec les services de la Sureté Nationale, un (01) kilogramme et (716) grammes de cocaïne dissimulés à bord d’un navire commercial étranger au port d’Oran/2eRM.

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont appréhendé, à Sétif et Batna/5eRM, trois (03) individus et saisi (438) comprimés psychotropes et (6550) cartouche pour fusil de chasse, alors que d’autres détachements de l’ANP ont mis en échec des tentatives de contrebande de (9430) litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/5eRM. De même, (38) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et El Bayedh/2eRM.