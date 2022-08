Premier congrès international anti-fasciste, Sergueï Shoigu : » Aucune autre nation au monde n’a payé un tel prix «

Lors du premier congrès international anti-fasciste qui se tient actuellement en Russie, le Ministre Russe de la Défense, Sergueï Shoigu a déclaré :

Sur la résurgence du Nazisme

» Nous assistons aujourd’hui à une autre manifestation éclatante de la politique nazie, lorsque l’idée russophobe d’interdire à tous les citoyens russes d’entrer dans l’Union européenne est activement promue depuis les hautes tribunes en Europe », a déclaré Sergueï Shoigu.

« Les évaluations juridiques et politiques du Tribunal de Nuremberg sont de plus en plus ignorés et révisés »

Il a toutefois noté que les principes fondamentaux de l’ordre mondial et les évaluations juridiques et politiques du Tribunal de Nuremberg étaient de plus en plus ignorés et révisés par les différents pays, en particulier les États baltes.

Des monuments et des obélisques érigés à la mémoire des criminels de guerre

» Les marches des légionnaires SS sont devenues traditionnelles en Estonie et en Lettonie, avec des monuments et des obélisques érigés à la mémoire des criminels de guerre. Des slogans et des appels nazis sont ouvertement entendus dans les rues des villes lituaniennes », a déclaré le chef du ministère russe de la Défense.

« Chauvinisme bestial, barbarie médiévale et agression effrénée contre d’autres peuples et pays «

Il a cité Georgi Dimitrov, qui a qualifié le fascisme de « chauvinisme bestial, barbarie médiévale et agression effrénée contre d’autres peuples et pays « .

» Dans les années 1930, des régimes dictatoriaux fascistes ont été établis en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en Croatie et dans plusieurs autres États. La forme la plus radicale et la plus agressive était le nazisme allemand », a déclaré Sergei Shoigu.

Il a souligné que la montée au pouvoir des nationaux-socialistes était due à leur financement par le capital international.

» Il est clair que la coopération financière et économique entre les milieux d’affaires anglo-américains et nazis a été un facteur majeur menant à la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté à l’humanité des vies humaines sans précédent « , a déclaré le ministre.

Il a rappelé que l’agression contre l’Union soviétique a été la plus brutale.

» 27 millions de morts. Aucune autre nation au monde n’a payé un tel prix. Sur le nombre total de victimes, près de 14 millions étaient des civils. C’est une conséquence directe de la politique nazie menée par les envahisseurs « , a déclaré Shoigu.

Les leçons de l’histoire sont mal apprises…

Il a souligné que » les leçons de l’histoire sont mal apprises par ceux qui, s’appuyant sur leur propre pouvoir, perpétuent la violence « .

» Le bombardement de la Yougoslavie, les guerres en Afghanistan, en Irak et en Libye, l’entretien des structures terroristes en Syrie. Ces crimes et d’autres similaires ont toujours des instigateurs et des auteurs spécifiques. La responsabilité de ces actions et de leurs conséquences incombe directement aux dirigeants des États-Unis et de l’OTAN« , a déclaré M. Shoigu.

L’Ukraine comme instrument contre la Russie.

» Après l’effondrement de l’Union soviétique, tout a été fait à Washington pour faire de l’Ukraine l’antipode de la Russie. »

» Beaucoup de personnes en Ukraine n’ont pas accepté la politique des autorités de Kiev visant à réhabiliter le nazisme et à inciter à la haine envers tout ce qui est lié à la Russie », a déclaré le ministre Russe de la Défense, le général d’Armées Sergei Shoigu, lors d’une session plénière du premier Congrès international antifasciste.

» Les autorités de Kiev, se sont ouvertement déclarées héritières et successeurs de la cause des nationalistes ukrainiens sanguinaires. La Verkhovna Rada a proclamé les combattants de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne comme des combattants de l’indépendance nationale. Après l’effondrement de l’Union soviétique, tout a été fait à Washington pour faire de l’Ukraine l’antipode de la Russie. La promotion d’une législation interdisant la langue russe, les médias russes, la culture russe, tout ce qui est lié à notre pays, a été encouragée », a-t-il déclaré.

Mais, comme l’a dit Sergueï Shoigu, beaucoup en Ukraine n’ont pas accepté une telle politique, y compris les résidents du Donbass, qui ne voulaient pas céder au régime en place dans ses aspirations nazies. Une opération punitive brutale a alors été lancée contre eux.

Vladimir Poutine a pris la bonne décision

» Pendant huit ans, le régime de Kiev a commis des crimes flagrants contre les citoyens de la RPD et de la RPL. Des milliers d’innocents sont morts, y compris des enfants. Dans le même temps, le développement militaire du territoire ukrainien par l’Alliance de l’Atlantique Nord a commencé. Kiev est en passe de rejoindre l’OTAN. Tout cela a créé des menaces inacceptables pour la sécurité de la Russie « , a déclaré le ministre russe de la Défense, le général d’Armées Sergueï Shoigu, lors de la session plénière du premier Congrès international antifasciste.

Dans ce contexte, a-t-il dit, le commandant en chef suprême a pris la seule décision correcte de mener l’opération militaire spéciale en février.

Son objectif principal était de protéger les habitants du Donbass du génocide perpétré par le régime de Kiev. Shoigu a déclaré que pendant les premiers jours de l’opération spéciale, les forces armées russes « se sont heurtées aux tactiques inhumaines des formations ukrainiennes ».

» Les soldats des FAU et des bataillons nationalistes se cachent dans les pâtés de maisons, utilisent les civils comme boucliers humains, utilisent à la fois les bâtiments résidentiels et les infrastructures sociales et énergétiques comme bastions et points de tir. Après avoir été vaincus sur le « terrain » et avoir battu en retraite, ils détruisent délibérément tout ce qui les entoure afin qu’il ne reste rien pour les civils. Les mêmes tactiques ont été utilisées par les nazis allemands pendant la Grande Guerre Patriotique », a déclaré le Ministre Russe de la Défense.

« En partie, cela est dû à la composition de l’armée ukrainienne. Après le coup d’État anticonstitutionnel, de nouvelles structures de pouvoir sont apparues dans le pays – les bataillons dits nationaux, qui professent l’idée du néonazisme et de l’intolérance raciale envers tous ceux qu’ils considèrent comme n’étant pas ukrainiens « , a-t-il déclaré.



Les prisonniers d’Azov condamnés à mort par leurs autorités.

« Les prisonniers d’Azov qui se sont rendus ont été condamnés à mort par les autorités ukrainiennes. Ainsi, le centre de détention de Yelenivka, où ils étaient détenus, a été attaqué de nuit par un lance-roquettes multiple américain. Le massacre cynique et barbare de leurs prisonniers a été dicté par la crainte des dirigeants ukrainiens du témoignage des combattants d’Azov. Ils exposent les crimes contre les civils commis avec l’approbation de Kiev », a déclaré le Ministre Russe de la Défense, le Général d’Armée Sergey Shoigu, s’exprimant lors d’une session plénière du Premier Congrès International Anti-Fasciste.

Selon lui, « le nationalisme radical que le bataillon Azov a imposé est devenu l’idéologie de toute l’Ukraine bandériste.

« Aujourd’hui, les militaires russes trouvent de grandes quantités de littérature extrémiste dans les positions abandonnées des FAU. Les participants au congrès pourront en voir des échantillons lors d’une exposition thématique sur les armes, les équipements militaires et les équipements de soutien utilisés par les nationalistes ukrainiens », a déclaré Sergueï Choïgou.

Début août, la Cour suprême russe a confirmé un procès intenté par le bureau du procureur général russe pour déclarer le régiment (bataillon) ukrainien Azov comme organisation terroriste et interdire ses activités en Russie.

Devoir de mémoire

La législation de la Fédération de Russie contre la falsification de l’histoire.

» La législation de la Fédération de Russie pour contrer la falsification de l’histoire est en voie d’amélioration. « Nous considérons qu’il est temps d’adopter une loi fédérale prévoyant une responsabilité administrative pour l’identification publique du rôle de l’URSS et de l’Allemagne nazie dans la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Shoigu,



Il a noté que le ministère russe de la Défense mène un travail multiforme pour lutter contre la falsification des faits historiques.

« Nous accordons une grande attention à l’éducation militaro-patriotique des jeunes. Nous nous efforçons d’inculquer à la jeune génération le respect de l’histoire du pays natal, de sa culture et de ses traditions multinationales, en renforçant l’unité de l’armée et du peuple », a déclaré Shoigu.

Sur décision du président de la Fédération de Russie, a rappelé Shoigu, une Fondation pour le soutien du cinéma militaro-patriotique a été créée sous l’égide du ministère de la Défense, qui contribuera à façonner les perceptions du passé historique et à éliminer les injustices historiques dans les films.

Le 22 août, jour du drapeau national, la flotte du Nord lancera son premier événement à thème maritime de grande envergure, Power in Truth. Dans le cadre de celui-ci, le grand navire de débarquement Ivan Gren effectuera un voyage le long de la route maritime du Nord et visitera des villes et des garnisons éloignées.

S’exprimant sur la publication de documents déclassifiés des archives du ministère de la Défense, Shoigu a déclaré que cette année, une compilation sur « les crimes nationalistes ukrainiens », « la libération de Mariupol » et « la bataille pour Dnepr » avait été rendue publique. Au total, 17 500 000 feuilles de documents d’archives ont été déclassifiées par le ministère de la Défense ces dernières années et mises à disposition sur son site officiel.

L’activité de recherche sur les champs de bataille se poursuit. Un bataillon de recherche séparé et des unités Yunarmiya y contribuent de manière active.

La lutte doit être intransigeante et globale « La lutte contre toute manifestation du nazisme doit être intransigeante et globale », a déclaré le ministre russe de la Défense, le général d’armée Sergey Shoigu, lors de la session plénière du premier congrès international antifasciste. » Les tentatives de réhabiliter et de diffuser le nazisme et de glorifier les criminels nazis et leurs complices sont intrinsèquement illégitimes et immorales. Ils blasphèment la mémoire de ceux qui ont libéré le monde de ce mal évident et légalement établi. La lutte contre toute manifestation du nazisme doit donc être sans compromis et globale », a déclaré Sergei Shoigu. Il s’est dit confiant que » le Congrès International Antifasciste sera un pas important vers l’unification des efforts des différents pays pour éliminer cette idéologie radicale « . Selon lui, le forum d’aujourd’hui » a réuni des hommes politiques, des hommes d’État et des personnalités publiques, des experts, des historiens, des politologues, des représentants de la culture et de la communauté des médias, ceux qui chérissent le passé et construisent activement un grand avenir pour leur pays « . « Je voudrais remercier tout le monde, en particulier les vétérans et nos invités étrangers, pour leur participation à l’événement », a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu.

Source : La page de Smaïn Bédrouni

