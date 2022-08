L’instabilité croissante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, conséquence de la politique destructrice des États-Unis -17 août 2022

Mesdames et Messieurs !

La situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord reste tendue, principalement en raison des activités destructrices des États-Unis d’Amérique et de leurs alliés qui cherchent à maintenir leur domination, à prendre le contrôle du leadership de la région et à avoir accès aux ressources naturelles. Tous les moyens sont utilisés pour atteindre ces objectifs : pression politique, chantage, provocations, « révolutions de couleur » secouant les pays de la région et même agression ouverte. Tout cela est fait sous le slogan de la « démocratisation », de la lutte contre les régimes autoritaires et, comme il est déclaré, pour construire un soi-disant « ordre fondé sur des règles ».

Le résultat est la transformation d’États autrefois prospères et souverains en pays affaiblis par des conflits armés internes, avec des économies nationales et des niveaux de vie en chute libre et, dans certains cas, au bord de la catastrophe humanitaire. Un certain nombre d’entre eux n’ont pas réussi à rétablir leur statut d’État depuis des décennies. Leur territoire est en train de devenir un refuge pour les organisations terroristes internationales et régionales. Pendant ce temps, les entreprises occidentales ont libre accès aux ressources naturelles.

Derrière tous ces événements se cachent les États-Unis et leurs alliés, qui ont recours aux techniques du « chaos contrôlé » et utilisent leurs propres « forces d’opposition », ainsi que des groupes radicaux et terroristes, pour mener une politique de transformation dans la région.

Nous voyons ces scénarios très clairement en Irak et en Libye.

L’Occident a détruit l’Irak sous le prétexte farfelu (que le régime de Saddam Hussein possédait des armes chimiques) et sous le slogan de la « démocratisation ». Plus de 110 000 Irakiens sont morts, dont quelque 12 000 enfants, au cours des deux agressions américaines (1991-2003). L’utilisation de munitions à l’uranium appauvri par les États-Unis a provoqué une forte augmentation des cancers au sein de la population, et des mères exposées ont donné naissance à des bébés présentant de graves anomalies. Le nombre de réfugiés a atteint 2.000.000. Le PIB a chuté d’environ 65 %. Le revenu national brut annuel par habitant est tombé à 40%.

La république, plongée dans le chaos par les États-Unis, est devenue un refuge pour les extrémistes internationaux et le lieu de naissance de l’organisation terroriste la plus radicale, ISIS. Il convient de noter que sous Saddam Hussein, déclaré dictateur par Washington, il n’y avait pas de terroristes en Irak.

Actuellement, plus de 3 000 combattants d’ISIS et d’autres groupes terroristes sont présents dans le pays. Des attentats terroristes sont régulièrement perpétrés et des civils continuent d’en être victimes.

Pendant ce temps, l’Occident a eu accès aux plus riches réserves de pétrole et de gaz de l’Irak.

La Libye, qui était l’un des pays les plus prospères d’Afrique avec un niveau de vie élevé, a effectivement cessé d’exister en tant qu’État unique en quelques mois à la suite des bombardements « démocratiques » des États-Unis et de leurs alliés. Plus de 50 000 personnes sont mortes, dont environ 5 000 enfants. Plus de 1.000.000 de citoyens sont devenus des réfugiés. Le PIB a chuté d’environ 54 %. Le revenu national brut annuel par habitant est tombé à 62%.

À la suite du conflit interne déclenché par les États-Unis, le pays est encore aujourd’hui divisé en deux camps belligérants. Il n’y a pas d’autorités étatiques compétentes. Les combats entre groupes armés illégaux se poursuivent dans la capitale. L’économie libyenne est en crise. Malgré cela. L’Occident continue de garder les actifs de l’ancienne « Jamahiriya » (plus de 80 milliards de dollars dans les banques américaines et européennes), qui pourraient être utilisés pour la reconstruction du pays.

Les tentatives maladroites de Washington d’amener un politicien fantoche au pouvoir en Libye pour assurer la domination américaine ont échoué, malgré des efforts politiques et diplomatiques considérables, y compris l’implication de citoyens américains travaillant pour des organisations internationales dans ce projet.

Pendant ce temps, l’essentiel des aspirations de la Maison Blanche est de prendre le contrôle de la production et des exportations d’hydrocarbures de la Libye. Exemple typique et cynique de la politique générale des États-Unis consistant à « détruire et gouverner ».

Un scénario similaire a été envisagé par l’Occident en Syrie. Depuis 2011, il a secoué la situation politique interne du pays, le préparant à un changement de pouvoir. Il a fourni de l’argent et des armes à l’opposition armée et aux groupes radicaux qu’il a lui-même créés – Jabhat al-Nusra, ISIS et autres, qui se sont emparés en 2014 de près de 90 % du territoire du pays.

La situation n’a été renversée que par la Fédération de Russie, qui est venue en aide au gouvernement syrien. Grâce aux actions efficaces du groupe russe, ainsi que des forces armées syriennes, ils ont réussi à reprendre le contrôle de plus de 80% du territoire de Damas en peu de temps et à infliger un dommage écrasant aux groupes radicaux.

Cependant, l’Occident utilise toujours des groupes terroristes pour faire obstacle à la stabilisation de la république arabe. Dans les territoires contrôlés et occupés de facto par les États-Unis sur la rive orientale de l’Euphrate et dans la zone d’al-Tanf, les bases américaines sont utilisées pour former des groupes subversifs, y compris d’anciens terroristes, afin qu’ils agissent contre l’État syrien. En particulier, dans la zone d’al-Tanf, des instructeurs américains continuent de former des combattants de l’opposition armée syrienne pour qu’ils mènent des activités subversives en Syrie.

Les agences de renseignement occidentales, par le biais d’organisations non gouvernementales contrôlées, fournissent une assistance complète aux groupes radicaux en Syrie, Hay’at Tahrir al-Sham, Ḥurrās ad-Dīn, Ajnad al-Kavkaz et Katibat al-Muhajireen.

Ces faits montrent que les activités de la Coalition internationale contre le terrorisme en Syrie et en Irak sont largement déclaratives. En réalité, la coalition a peu fait pour éradiquer le terrorisme dans ces pays. Seul le succès des forces armées russes dans la défaite d’ISIS et de Jabhat al-Nusra en Syrie a incité la coalition dirigée par les États-Unis à lancer des opérations annoncées par les Occidentaux pour reprendre les villes de Mossoul et Raqqa, tenues par les terroristes. Ce faisant, les deux villes ont été complètement détruites, avec un grand nombre de victimes civiles.

Les États-Unis poursuivent leurs activités destructrices en Syrie. L’établissement d’un quasi-État kurde sur la rive orientale de l’Euphrate est activement poursuivi. La Transeuphratie est intensivement approvisionnée en armes. Ils dépensent jusqu’à 200 millions de dollars par an à cette fin.

Dans le même temps, à l’instigation des Américains, les ressources naturelles nationales de la république arabe sont pillées. Avec la participation de sociétés américaines (notamment Delta Cent Energy), quelque 220 000 barils de pétrole sont produits quotidiennement sur la rive orientale de l’Euphrate, dont 190 000 sont vendus à d’autres pays. Et seulement 30 000 sont fournis à Damas à des prix gonflés. Les revenus illicites ainsi générés (quelque 400 millions de dollars par an) servent à financer les plans américains d’autonomisation de la rive orientale de l’Euphrate.

La politique duplicite de Washington à l’égard de la Syrie se manifeste surtout dans le domaine humanitaire. « The Caesar Act » (une loi fédérale américaine de 2019, cyniquement intitulée « Syria Civilian Protection Act »), en vertu de laquelle les États-Unis ont imposé des sanctions antisyriennes, est un instrument d’étranglement économique du pays. Elle a presque complètement bloqué les activités économiques étrangères de la Syrie. La République arabe est au bord d’une catastrophe humanitaire. Et tout cela est fait par Washington pour maintenir sa domination, pour avoir accès aux ressources et il appelle cela l’établissement d’un « ordre fondé sur des règles ».

Dans le même temps, la Maison Blanche, qui ne cesse de déclarer son soutien à l’aide humanitaire, restreint l’approvisionnement de la Syrie, même en nourriture et en médicaments, sous n’importe quel prétexte. En conséquence, plus de 16 millions de Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté et quelque 12 millions de personnes ne reçoivent pas une ration alimentaire correcte.

Dans le même temps, les États-Unis et les pays européens empêchent le retour des réfugiés syriens sous des prétextes farfelus, bien que les conditions pour cela aient été créées par Damas.

Dans le nord-ouest de la République arabe syrienne, dans la zone de désescalade d’Idlib, l’Occident tente de » mettre à l’arret » un bastion de l’opposition armée. Pendant ce temps, le groupement Hayʼat Tahrir al-Sham et d’autres organisations extrémistes radicales affiliées, au nombre de plus de 18 000, poursuivent leurs activités terroristes dans l’enclave. La Fédération de Russie insiste sur la mise en œuvre des accords antérieurs concernant Idlib, la cessation du soutien extérieur aux activités terroristes et la création des conditions d’une normalisation durable de la situation sur le territoire.

En outre, la possibilité que la Syrie devienne une « arène » pour une confrontation israélo-iranienne est inquiétante.

La Maison Blanche exerce également une influence destructrice sur la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en dehors de la région.

En particulier, le « pompage » incontrôlé d’armes par le régime de Kiev (l’administration Biden a déjà alloué 4 milliards de dollars à cette fin et prévoit d’en allouer 4,5 milliards supplémentaires) augmente les risques qu’elles tombent entre les mains de terroristes internationaux. Les armes que l’Ukraine reçoit sont volées et partent sur les « marchés noirs » pour armer des organisations terroristes, y compris des pays de la région.

Un danger particulier est la diffusion incontrôlée hors d’Ukraine d’armements modernes (systèmes de missiles antiaériens et antichars portables), généreusement fournis à Kiev par les pays occidentaux.

Un groupe spécial de la Chambre des représentants des États-Unis, dirigé par Adam Smith, président de la commission des services armés, s’est rendu à Kiev en juillet dernier pour enquêter sur cette question. Interpol dispose d’informations similaires.

Les sanctions imposées à la Russie ont eu un effet destructeur sur la région, créant les conditions préalables à une crise alimentaire mondiale. Les mécanismes bien établis de fourniture de céréales et d’engrais aux consommateurs mondiaux sont perturbés.

La Fédération de Russie, premier exportateur mondial de céréales, fournissait annuellement au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord plus de 20 millions de tonnes de céréales et environ 11 millions de tonnes d’engrais, principalement à l’Algérie, à l’Égypte, à la Libye, à l’Arabie saoudite et à la Syrie, ce qui est devenu impossible en raison des sanctions imposées par l’Occident à la Russie.

En outre, les pays occidentaux, ayant refusé d’importer les ressources énergétiques russes, cherchent à les remplacer par des fournitures provenant d’autres États. Ce faisant, ils menacent la sécurité énergétique des pays importateurs d’hydrocarbures du Moyen-Orient et d’Afrique, qui sont contraints d’acheter des hydrocarbures à des prix gonflés.

Ainsi, les facteurs d’instabilité croissants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont principalement dus aux activités destructrices des États-Unis et de leurs alliés. Les Américains, obsédés par l’idée d’exceptionnalisme et le désir de maintenir leur domination mondiale, ne se soucient pas des intérêts des autres pays dans la mise en œuvre de leurs plans agressifs.

Afin de maintenir leur hégémonie, ils exercent de vastes pressions politiques, économiques, informationnelles et autres sur les dissidents pour qu’ils prennent des décisions qui leur sont favorables. Si nécessaire, ils détruisent facilement des États souverains, les jetant délibérément dans le chaos.

Ceci, selon Washington, devrait être « un ordre fondé sur des règles ».

Merci de votre attention !