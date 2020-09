Al-Houthi : Israël cherche à s’implanter au Yémen sous la protection de la coalition saoudo-émiratie

Le leader du mouvement populaire yéménite Ansarullah, Abdel Malek al-Houthi, a affirmé qu’ « Israël a commencé à se préparer à s’implanter au Yémen, sous la protection de la coalition saoudo-émiratie ».

Sayed al-Houthi, a dénoncé, dans un discours le lundi 14 septembre, le rôle destructif des régimes saoudien et émirati qui « se sont rangés du côté des ennemis ».

« Les deux régimes stipendiés que sont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent à l’heure actuelle un danger pour l’Oumma [islamique]. Ces derniers et le régime des Al Khalifa de Bahreïn sont prêts à concocter toute sorte de complot contre la région. »

Al-Houthi a dénoncé l’insolence des États stipendiés qui annoncent la normalisation de leurs liens avec le régime sioniste, dans le cadre d’un processus qui vise les intérêts des peuples de la région.

« Ces régimes qui sont impliqués dans les complots et les plans guerriers de l’Amérique dans la région sont bien loin de la “paix” à laquelle ils prétendent », a-t-il ajouté.

« En donnant de l’argent à l’Amérique afin qu’elle mette en œuvre ses plans, ils ont atteint le niveau le plus “étrange” du mercenariat », a ajouté le leader d’Ansarallah.

Abdel Malek al-Houthi n’a pas manqué de parler de la récente réunion de la Ligue arabe.

« Ce qui s’est produit au sein de ce qu’on appelle “la Ligue arabe” ne nous a pas surpris. Ces régimes se sont lancés sur une voie de déviation dangereuse ; ils s’attellent à vulgariser la normalisation [avec le régime israélien] afin d’en persuader l’Oumma [islamique].

« Les régimes saoudien et émirati et la famille Al-Khalifa sont stipendiés par les ennemis. Toute interaction avec eux sera l’exemple de trahison et de crime. Ces régimes témoignent d’une attitude instable et pire encore, ils se disent fiers de leurs relations avec les sionistes.

Il n’y a nul doute que ces régimes finiront par échouer ; les Américains et Israéliens les dépouilleront de leur argent en faveur du régime sioniste. Sur ce fond, les jeunes générations de l’Oumma doivent veiller à ne pas se laisser influencer par l’ennemi, s’ils souhaitent le mettre à genoux. Ces régimes se sont fixés comme priorité des démarches qui profitent à Israël, d’où l’exigence pour notre peuple de rester sur ses gardes … »

Sayed Al-Houthi a ainsi mis en garde contre les conspirations des régimes stipendiés contre le peuple palestinien :

« L’agression lancée par la coalition saoudo-émiratie sert les intérêts des États-Unis et d’Israël et n’est pas sans rapport avec le “Deal du siècle”. Ceux qui ont lancé l’agression contre le Yémen visent en fait à augmenter les chances des États-Unis et d’Israël de pouvoir asseoir leur mainmise sur le pays. »

Pour terminer son discours, le leader d’Ansarullah a affirmé que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis jouent également un rôle dans la mise en application des diktats américains, dans le cadre de la guerre économique contre le Liban.

Sources: PressTV + AlQuds al-Arabi