Résumé du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine (02.08.2022)

Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Une frappe de l’aviation russe sur les positions de combat de la 54e brigade mécanisée des FAU près de la localité de Marinka en République populaire de Donetsk a détruit plus de 50 nationalistes du 2e bataillon de cette unité.

Des armes de haute précision de l’armée de l’air russe ont frappé un point de déploiement temporaire de la Légion étrangère ukrainienne près de la ville de Mykolayiv. Jusqu’à 250 mercenaires et plus de 20 pièces d’équipement militaire ont été détruits.

Jusqu’à 500 nationalistes de la 92e brigade mécanisée dess FAU et une grande quantité de matériel militaire ont été éliminés dans les localités de Merefa et de Chuhuyiv, dans la région de Kharkiv, à la suite de frappes de haute précision de l’aviation russe.

Plus de 130 nationalistes ont été éliminés des positions de combat du 16e bataillon de la 58e brigade d’infanterie mécanisée des FAU près d’Artemivsk à la suite de frappes. Les autres membres du bataillon, au nombre de 70, ont quitté précipitamment leurs positions et sont partis pour Konotop, dans l’oblast de Sumy, où ils ont été désarmés et déclarés déserteurs.

Le 21e bataillon de la 56e brigade d’infanterie motorisée a subi des pertes importantes près du village de Peski alors qu’il battait en retraite vers la colonie de Vodyanoye, subissant le feu d’artillerie des forces ukrainiennes et étant presque complètement éliminé.

Les frappes de l’aviation tactique et de l’armée, des forces de missiles et de l’artillerie contre les installations militaires en Ukraine se poursuivent.

Dans la journée : cinq postes de commandement, dont ceux de la 36e brigade de marine près de Mykolaiv, de la 92e brigade mécanisée près de Tsyrkuny dans la région de Kharkiv, ainsi que des effectifs et des équipements militaires des FAU dans 142 zones ont été touchés.

Sept dépôts de munitions ont été détruits près d’Artemivsk, Kostyantynivka, Ocheretino dans la République populaire de Donetsk, Trudovoye dans la région de Zaporizhzhia et Mykolaiv.

Deux batteries d’artillerie d’obusiers Hyacinthe dans les zones de Dzerzhinsk et Novhorodske de la République populaire de Donetsk ont été touchées dans le cadre de la lutte contre les bombardements.

Par ailleurs, quatre pelotons de Grad MLRS et neuf pelotons d’artillerie en position de tir près de Seversk, Kirovo, Artemivsk, Avdeevka, Peski, Orlovka, Shakhterske, Velyka Novosilka de la République populaire de Donetsk, Dobropillya dans la région de Zaporizhzhia, Shirokoe, Bereznevatoe dans la région de Mykolaiv, Russka Lozova et Nortsovka dans la région de Kharkiv ont été supprimés.

Les forces de défense aérienne russes ont abattu cinq drones ukrainiens dans les zones de Moskalivka, Petropavlovka, Kopanki, Volkhov Yar dans l’oblast de Kharkiv et Sergeyevka dans l’oblast de Kherson. Deux lance-roquettes multiples Uragan près de Kherson ont également été interceptés.

Au total, 261 avions, 145 hélicoptères, 1664 drones, 361 systèmes de missiles sol-air, 4225 chars et autres véhicules blindés de combat, 782 véhicules de combat à lance-roquettes multiples, 3240 canons d’artillerie de campagne et mortiers, et 4655 véhicules militaires spéciaux ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

Washington coordonne directement chaque cible pour Kiev avant les frappes des MLRS HIMARS de fabrication américaine.

Le ministère russe de la Défense a enregistré et prend en compte pour l’avenir un aveu officiel du général Skibitsky, chef adjoint de la Direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l’Ukraine, selon lequel Washington coordonne directement chaque cible pour Kiev avant les frappes des MLRS HIMARS de fabrication américaine.

S’adressant aux journalistes britanniques du Telegraph, Skibitsky a admis qu' »avant les lancements de roquettes, il y a des consultations entre les responsables du renseignement des deux pays, qui permettent à Washington d’arrêter toute attaque potentielle s’ils ne sont pas satisfaits de la cible prévue ».

Tout cela prouve indéniablement que Washington, contrairement aux affirmations de la Maison Blanche et du Pentagone, est directement impliqué dans le conflit en Ukraine.

C’est l’administration Biden qui est directement responsable de toutes les attaques à la roquette approuvées par Kiev contre les zones résidentielles et les infrastructures civiles dans les zones peuplées du Donbas et d’autres régions, qui ont entraîné la mort massive de civils.

Personne d’autre en Ukraine ou dans le monde ne devrait avoir le moindre doute sur le fait que les frappes HIMARS sur Novaya Kakhovka le 12 juillet, sur Stakhanov le 17 juillet, sur Krasniy Luch le 24 juillet, les dizaines de frappes sur Donetsk et, bien sûr, la frappe du 29 juillet sur le centre de détention d’Elenovka, qui a tué 50 et blessé 73 prisonniers de guerre ukrainiens, ont été planifiées par le régime de Zelensky et approuvées par Washington.

La responsabilité politique, criminelle et morale du massacre d’Elenovka et des autres crimes de guerre en Ukraine, avec Zelensky, incombe directement à l’administration Biden.

