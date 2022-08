Résumé du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine (03.08.2022).

Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent une opération militaire spéciale en Ukraine.

Une frappe de haute précision de l’armée de l’air russe sur un point de déploiement temporaire d’une unité de la 81e brigade aéromobile des FAU à Mykolayivka, en République populaire de Donetsk, a détruit plus de 50 nationalistes et six pièces d’équipement de véhicules.

Des missiles aéroportés de haute précision et de longue portée près de Radekhiv, dans la région de Lviv, ont détruit une base de stockage d’armes et de munitions de fabrication étrangère fournies au régime de Kiev par la Pologne.

À proximité de l’établissement de Nortsovka, Oblast de Kharkiv, en raison des pertes élevées dues aux tirs d’artillerie, les commandants des unités du 132e bataillon de reconnaissance ont refusé de suivre les ordres du commandement, ont traversé la rivière Severski Donets avec leur personnel et sont partis vers un point de déploiement temporaire.

Les frappes de l’aviation tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie sur les installations militaires en Ukraine se poursuivent.

Au cours de la journée, trois postes de commandement ont été touchés, dont un bataillon de la 72e brigade mécanisée près de la colonie de Veselaya Dolina dans la République populaire de Donetsk et la 65e brigade mécanisée près de Yulievka, dans la région de Zaporozhye, ainsi que des effectifs et des équipements militaires de FAU dans 133 zones.

Quatre dépôts d’armes et de munitions pour roquettes et artillerie dans les zones de Varvarivka, Artemivsk, Vodyane et Ochertino de la République populaire de Donetsk, ainsi qu’une installation de stockage de carburant pour équipements militaires près de Halytsinovo, dans la région de Mykolaiv, ont été détruits.

Au cours de la guerre de contre-batterie, deux pelotons de systèmes de roquettes à lanceur multiple Grad, trois pelotons d’artillerie de canons Msta-B, trois pelotons de canons Gvozdika et deux pelotons d’obusiers D-30 à des positions de tir près de Tonenka, Lastochkino, Zaitseve, Avdeevka, Novhorodske, Orlovka, Shakhtorske et Novoselovka Pervaya des colonies de la République populaire de Donetsk ont été supprimés.

Les moyens de défense aérienne russes ont abattu cinq drones ukrainiens dans les airs au cours de la nuit dans les régions de Dibrova, République populaire de Donetsk, Balakleya, Kapitolovka et Dmitrovka, région de Kharkiv.

En outre, deux missiles balistiques Tochka-U ont été interceptés près de Tchernobaivka, dans la région de Kherson.

Au total, 261 avions, 145 hélicoptères, 1669 drones, 361 systèmes de missiles sol-air, 4231 chars et autres véhicules blindés de combat, 782 véhicules de combat à lance-roquettes multiples, 3242 canons d’artillerie de campagne et mortiers, et 4676 pièces de véhicules militaires spéciaux ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

03.08.1943

En ce jour, il y a 79 ans, pendant la Grande Guerre patriotique, l’opération stratégique offensive Belgorod-Kharkov a commencé.

Les fronts de Voronej et de la Steppe, ainsi que la 57e armée du front du Sud-Ouest y ont pris part. Au total – plus de 980 mille hommes, plus de 12 mille canons et mortiers, environ 2,4 mille chars et pièces d’artillerie automotrices, plus de 1,5 mille avions. Du côté allemand, environ 300 000 personnes, plus de 3 000 canons et mortiers, environ 600 chars et canons d’assaut et plus de 1 000 avions ont été impliqués.

Au cours de l’opération, les troupes soviétiques libèrent la zone industrielle de Kharkov, ainsi que Belgorod et Kharkov, 15 divisions ennemies, dont quatre divisions de chars, sont vaincues.

L’opération stratégique offensive Belgorod-Kharkov, qui se termine le 23 août 1943, est la dernière opération de la bataille de Koursk.

Au sujet de l'auteur