Rapport du ministère russe de la Défense sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine (14 août 2022).

Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Suite aux actions offensives des Forces armées russes, Udy dans la région de Kharkov a été complètement libéré.

Des frappes de haute précision des forces aérospatiales russes contre un point de déploiement temporaire de la 66e brigade mécanisée près de Djerzhinsk en République populaire de Donetsk ont détruit jusqu’à 40 nationalistes et 9 pièces d’équipement militaire.

Suite aux frappes des forces aérospatiales russes contre les concentrations d’effectifs et d’équipements militaires de la 63e brigade mécanisée de la FAU près de Belaya Krinitsa et Belogorka, dans la région de Kherson, 35 nationalistes et 15 unités de véhicules blindés et d’équipements ont été détruits.

Des frappes concentrées sur les positions de la 53e brigade mécanisée des FAU près de Sribnoye en République populaire de Donetsk ont détruit jusqu’à 200 nationalistes et 15 pièces d’équipement militaire.

Plus de 200 militaires de la 56e brigade d’infanterie mécanisée de la FAU ont refusé d’effectuer des tâches de combat près d’Opytnoye et de Pervomaiskoye en République populaire de Donetsk et ont volontairement abandonné leurs positions en raison de lourdes pertes. Par exemple, le troisième bataillon de la brigade, qui opérait près de Mar’inka, comptait environ 140 de ses 580 hommes.

Les frappes

Les frappes opérationnelles-tactiques et de l’aviation militaire, des troupes de missiles et de l’artillerie se poursuivent contre les installations militaires en Ukraine.

1 station de détection et de ciblage radar près de Peresadovka dans la région de Nikolaev, 1 dépôt de carburant près de Slavyansk et 2 dépôts de munitions près de Zvanovka en République populaire de Donetsk et Iskrovka dans la région de Kirovograd ont été détruits.

Ont également été détruits 2 dépôts de missiles et d’armes d’artillerie de la 58e brigade d’infanterie motorisée à Artemovsk, en République populaire de Donetsk, et de la 63e brigade mécanisée près de Bereznevatoye, dans la région de Nikolaev.

5 postes de commandement ont été frappés, notamment ceux de la 43e brigade aéroportée à Velikaya Novoselka, du groupe d’artillerie de la 79e brigade d’assaut aéroportée près de Chasov Yar en République populaire de Donetsk, du quartier général du 247e bataillon de la 127e brigade de défense territoriale à Kharkov, de 4 points de déploiement temporaire des unités de la 113e brigade de défense territoriale près de Zolochev dans la région de Kharkov, et de 151 zones de concentration des effectifs, des armes et des équipements militaires.

Lutte contre les bombardements

Dans le cadre de la lutte de contrebatteries, 1 section de Grad MLRS près d’Artemovsk, 1 section d’artillerie de canons Giatsint-B et 7 sections d’obusiers D-30 ont été soutenues sur les positions de tir nationalistes à Zvanovka, Kuz’minovka, Seversk, Pereyezdnoye, Vesyoloye et Vyemka en République populaire de Donetsk.

Les moyens de défense aérienne russes ont abattu 2 drones ukrainiens près de Lisichansk en République populaire de Louhansk, et de Glubokoye dans la région de Kharkov.

1 missile balistique Tochka-U au-dessus de Lisichansk en République populaire de Lougansk et 15 obus de MLRS près de Lisichansk en République populaire de Lougansk, Antonovka et Novaya Kakhovka dans la région de Kherson ont été interceptés.

Au total

267 avions et 148 hélicoptères ukrainiens,

1 738 drones,

365 systèmes de missiles antiaériens,

4 303 chars et autres véhicules de combat blindés,

798 systèmes de roquettes à lancement multiple,

3 298 pièces d’artillerie de campagne et mortiers, ainsi que

4 888 unités de véhicules militaires spéciaux

ont été détruits au cours de l’opération.

Top News de la journée du 14 août 2022

Suite aux bombardements répétés des FAU sur la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya avec des MLRS HIMARS de fabrication américaine notamment le 12 août 2022, trois des six turbines de la centrale hydroélectrique sont arrêtées. L’installation fonctionne en mode de pré-urgence.

A la suite des actions offensives des forces armées russes, Udy dans la région de Kharkov a été complètement libérée .

Des frappes concentrées sur les positions de la 56e brigade mécanisée des FAU près de Sribnoye en République populaire de Donetsk ont détruit jusqu’à 200 nationalistes et 15 pièces d’équipement militaire. Plus de 200 militaires de la 56e brigade d’infanterie mécanisée de la FAU ont refusé de participer aux combats près d’Opytnoye et de Pervomaiskoye en République populaire de Donetsk et ont volontairement abandonné leurs positions en raison des lourdes pertes subies. Par exemple, le troisième bataillon de la brigade, qui opérait près de Mar’inka, comptait environ 140 de ses 580 hommes.

Des images des obusiers automoteurs Msta-S de 152 mm en action pendant l’opération militaire spéciale ont été publiées.

Top News de la Journée du 13 août 2022

L’offensive des forces alliées a permis la libération complète de Peski en République populaire de Donetsk.

Des missiles de haute précision à longue portée basés en mer et sur terre et des lance-roquettes multiples ont frappé les réserves ennemies près de la gare de Gavrilovka, région de Kharkov, éliminant plus de 70 militaires et en blessant plus de 300 d’entre eux de la 30e brigade mécanisée des FAU. Les mouvements sur cette section de la voie ferrée sont complètement bloqués.

Les prisonniers de guerre des forces armées ukrainiennes des Marines, de la Garde nationale, de l’Assaut aéroporté et des forces terrestres ont décidé de rester en territoire contrôlé par la Russie en raison de leur réticence à combattre et de leur crainte de se retrouver sur la ligne de front. (Vidéo)

Le Quartier Général Conjoint de Coordination de la Fédération de Russie pour la Réponse Humanitaire continue d’enregistrer de nombreux faits d’actions criminelles du régime de Kiev contre des civils, ainsi que l’utilisation d’infrastructures civiles à des fins militaires par les formations armées ukrainiennes.

Des images d’équipages d’hélicoptères d’attaque Ka-52 détruisant des bastions et des véhicules blindés des FAU , ainsi que des images de militaires russes livrant plus de 20 tonnes d’aide humanitaire à des civils dans des localités libérées de la région de Kharkov ont été publiées.

Le Ministère Russe de la Défense continue de raconter les exploits des personnes impliquées dans l’opération militaire spéciale.

