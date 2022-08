Les  » aspects humanitaires au cours de l’opération militaire spéciale  » – 03 août 2022

Mesdames et Messieurs !

Je voudrais vous faire part des efforts déployés par la Fédération de Russie en vue de satisfaire aux normes du droit humanitaire international en ce qui concerne les prisonniers de guerre.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, la Fédération de Russie a pris des mesures complètes pour se conformer au droit international humanitaire.

Les instructions correspondantes destinées aux militaires russes ont été publiées par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le ministre russe de la Défense, Sergey Shoygu.

Dans le cadre de notre travail, nous nous appuyons sur les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et sur le Manuel de droit international humanitaire pour les forces armées russes, approuvé par arrêté du ministre russe de la Défense. Le manuel est un complément aux documents statutaires et comprend les principales dispositions des normes du droit international humanitaire et des recommandations sur son application dans la préparation et pendant les opérations de combat.

Un travail minutieux est effectué sur la prise en charge des Ukrainiens détenus conformément aux exigences du droit international humanitaire, notamment la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre.

Des contacts étroits ont été établis avec les agences compétentes des Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge afin de fournir une assistance humanitaire à la population vivant dans les territoires libérés des nazis ukrainiens et de travailler également avec les prisonniers de guerre.

Des réunions avec des représentants d’organisations internationales, principalement l’ONU et le CICR, ont lieu régulièrement chaque semaine pour discuter des problèmes humanitaires les plus urgents en Ukraine. Plus de 40 réunions de ce type ont eu lieu depuis février 2022.

Conformément à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, le ministère russe de la défense a créé un bureau de référence pour les prisonniers de guerre en février de cette année.

Par l’intermédiaire du Bureau, des informations sur les prisonniers de guerre ukrainiens détenus par la partie russe sont transmises au CICR.

Conformément à l’article 126 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, des visites du CICR sont organisées dans les lieux de détention.

Tous les détenus sont traités dans le strict respect du droit humanitaire international : ils bénéficient de conditions de vie décentes, de denrées alimentaires de qualité égale à celle des forces armées russes, et de tous les soins médicaux nécessaires, y compris des opérations complexes de haute technologie avec des équipements modernes.

En outre, conformément à l’article 71 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, tous les détenus sont autorisés à communiquer avec leurs proches en Ukraine. Les détenus passent des appels téléphoniques internationaux et écrivent des lettres à leur famille.

Grâce à l’assistance du CICR, plus de 1 500 lettres de ce type ont été transmises à l’Ukraine.

En collaboration avec les Nations unies et le CICR, des opérations ont été menées avec succès en avril-mai 2022 pour évacuer les civils d’Azovstal et pour évacuer du site le personnel militaire des forces armées ukrainiennes et les combattants du régiment Azov.

Au total, plus de 3 000 personnes ont quitté Azovstal, dont plus de 2 400 étaient des militaires des FAU et des combattants des formations nationalistes.

Les opérations étaient exclusivement de nature humanitaire. Les organisations internationales ont confirmé leur strict respect des normes du droit humanitaire international.

Avec la participation du CICR, il a également été possible d’organiser un dialogue avec Kiev sur l’échange de prisonniers de guerre et de corps de militaires décédés. À ce jour, 27 opérations de ce type ont eu lieu.

Conformément à l’article 112 de la Convention de Genève relatif au traitement des prisonniers de guerre, une commission médicale permanente a été créée au sein du ministère russe de la Défense pour assurer un suivi des prisonniers de guerre malades et blessés et prendre les décisions nécessaires à leur sujet.

La commission effectue ses travaux conformément aux recommandations et aux principes élaborés sur la base de la Convention de Genève.

L’examen des malades et des blessés, ainsi que leur rapatriement, sont effectués en temps utile.

À ce jour, 18 personnes ont été remises à l’Ukraine conformément aux décisions de la Commission.

Malheureusement, la situation concernant le respect par l’Ukraine des normes du droit humanitaire international est complètement différente. Les vidéos de torture et d’abus publiées sur Internet par les auteurs eux-mêmes d’actes de violence horribles contre des militaires captifs des forces armées de la Fédération de Russie, de la RPD et de la RPL sont largement connues. De nombreux cas de passages à tabac, de mutilations intentionnelles, de fusillades extrajudiciaires et d’absence d’assistance médicale à nos militaires ont été enregistrés.

En outre, les nazis ukrainiens exercent une pression psychologique sur les proches des militaires détenus et leur extorquent de l’argent.

Je voudrais partager avec vous les données statistiques résumées à partir des résultats de l’enquête menée auprès des militaires des forces armées russes, de la RPD et de la RPL qui ont été libérés de captivité.

81% des militaires ont été passés à tabac et ont subi des violences physiques.

55% des militaires sont forcés de participer à des vidéos et vidéoconférences de propagande.

Aucune assistance médicale n’a été fournie à 46% des militaires.

Aucune communication avec les proches n’était prévue pour 79% des militaires.

Une nourriture inadéquate ou de mauvaise qualité a été fournie à 19 % des militaires. Par exemple, au centre de détention SSU de Kiev, la nourriture était fournie une fois par jour : un morceau de pain, 50 grammes de porridge et un verre d’eau. En même temps, les militaires portaient des masques couvrant leurs yeux en permanence.

Nous envoyons régulièrement des informations aux agences humanitaires concernées sur tous ces faits, en leur demandant d’exercer une pression sur les autorités de Kiev.

Cependant, nous continuons à enregistrer des cas de violations par les militaires ukrainiens des normes du droit humanitaire international, de leurs obligations en vertu des conventions internationales et des règles de la guerre.

Les forces armées utilisent la population civile comme boucliers humains et placent des armes lourdes dans les zones densément peuplées, au niveau des infrastructures sociales, des institutions médicales et des sites du patrimoine culturel.

Le bombardement des zones résidentielles de la RPD et de la RPL se poursuit sans relâche, y compris avec des armes de fabrication occidentale.

Des mines antipersonnel et des pièges interdits par la Convention d’Ottawa de 1997 sont utilisés contre des civils, et des munitions à fragmentation sont également utilisées.

Et ce, malgré les affirmations de Kiev qui prétend respecter ses obligations internationales au titre de cette convention.

Profitant du mécénat occidental, les autorités de Kiev ne se limitent à aucune norme morale ou juridique. Chaque jour, des membres des forces armées ukrainiennes et des bataillons nationalistes commettent des crimes qui ne sont pas évalués à leur juste valeur par la communauté internationale.

Le bombardement des marchés, des gares, des zones résidentielles, des lieux de distribution de l’aide humanitaire et d’autres lieux de rassemblement de masse de la population se poursuit : à Donetsk, Yasynuvata, Horlivka, Makiivka, Sviatogorsk et dans de nombreuses autres villes du Donbas.

Dans le même temps, de nombreuses informations falsifiées sont publiées sur Internet à propos de crimes prétendument commis par des membres des forces armées russes.

Cette connivence de la communauté internationale, ainsi que la volonté des autorités ukrainiennes de couvrir leurs crimes, a, selon nous, conduit à la tragédie du village d’Olenivka – le bombardement de la ville de Donbas. Yelenivka – bombardement par les forces armées ukrainiennes d’un lieu où étaient détenus des prisonniers de guerre ukrainiens.

Je vais développer cette histoire plus en détail.

Le 29 juillet 2022, à 00h20, les forces armées ukrainiennes ont délibérément frappé la maison d’arrêt du village d’Elenovka en République populaire de Donetsk – la colonie pénitentiaire n° 120, située à 12 kilomètres au sud de Donetsk.

Au moment de la grève, la colonie pénitentiaire abritait des prisonniers de guerre, dont des Azoviens qui s’étaient rendus.

Il y avait 193 personnes dans le bloc visé par la frappe. La plupart d’entre eux étaient des membres du régiment Azov.

Les bombardements ont fait 50 morts et 73 blessés parmi les prisonniers de guerre. Huit membres du personnel du centre de détention provisoire ont également été blessés.

Veuillez noter la diapositive 14. La direction de la brèche dans le toit et le siège du feu indiquent clairement que la frappe est venue de la direction nord-ouest. Les tirs provenaient de la direction de Marinka – Kurakhovo – Sergeyevka – Pokrovsk – Udachnoye.

La photo montre les fragments caractéristiques de la roquette qui a frappé le bâtiment où se trouvaient les soldats d’Azov – il s’agit de fragments du lance-roquettes américain Hymars.

J’attire votre attention sur l’analyse de la chronologie des événements :

Le 20 mai 2022, les membres de la milice nationale Azov qui se sont rendus ont été emmenés au centre de détention provisoire d’Olenivka. La partie ukrainienne a insisté sur ce lieu de détention.

Le 28 juillet 2022, Dmytro Kozatskyy a publié une confession vidéo des crimes d’Azov.

En conséquence, dans la nuit du 28 au 29 juillet 2022, une grève a été lancée contre le centre de détention provisoire de Yelenivka.

Les dirigeants ukrainiens ont ordonné le tir de missiles parce que les combattants capturés du régiment Azov ont commencé à faire des témoignages exposant leurs crimes, y compris contre des civils.

Je voudrais vous faire part des déclarations des militaires ukrainiens qui ont été détenus dans le centre de détention provisoire d’Olenivka.

De nombreux militaires ukrainiens déposent désormais volontairement leurs armes, connaissant l’attitude véritablement humaine des Russes à l’égard des prisonniers de guerre. La provocation à Yelenivka vise à intimider les militaires des FAU et constitue une tentative de contrecarrer leur reddition.

Selon la pratique établie, les autorités ukrainiennes, sans citer la moindre preuve, tentent de faire porter la responsabilité de la mort des prisonniers de guerre ukrainiens à la Fédération de Russie.

Malheureusement, les représentants des dirigeants des pays occidentaux rejoignent de plus en plus le concert d’accusations infondées à notre encontre.

Dans le même temps, les États-Unis ont indirectement admis que les forces armées ukrainiennes avaient lancé une frappe sur Olenivka.

Le site web du Pentagone a publié une déclaration d’un haut fonctionnaire du ministère américain de la défense affirmant que

» s’il s’agit d’une frappe ukrainienne, ils ne l’ont pas fait exprès… « fin de citation.

Nous considérons cette déclaration comme une tentative maladroite de justifier la provocation du régime de Kiev.

Selon les États-Unis d’Amérique, le système Hymars est très précis et atteint exactement les cibles visées.

Dans le même temps, Kiev souligne que les forces armées ukrainiennes utilisent activement les données spatiales et de reconnaissance aérienne reçues des forces américaines et de leurs alliés pour planifier les tirs. La somme de ces faits ne fait que confirmer la culpabilité du régime de Kiev dans le meurtre de ses citoyens.

Pour conclure mon exposé, je voudrais mentionner une fois encore les raisons pour lesquelles les forces armées ukrainiennes ont frappé le centre de détention provisoire d’Olenivka.

Les autorités de Kiev cherchent à éliminer les témoins et les auteurs de leurs crimes contre leur propre peuple.

M. Zelensky préconise que la communauté occidentale donne une évaluation unifiée qui coïncide avec l’interprétation ukrainienne de ces événements, en rendant la partie russe responsable de la frappe sur Olenivka.

Quant aux objectifs de l’opération militaire spéciale, ils seront pleinement atteints.

Merci de votre attention !