Résumé du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine (15.08.2022).

Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Des armes de haute précision de l’armée de l’air russe ont frappé une position temporaire de mercenaires étrangers près de la colonie de Zolochev, Oblast de Kharkiv. Plus d’une centaine de militants de Pologne et d’Allemagne ont été tués et plus de 50 blessés.

Deux sous-stations ferroviaires près des gares d’Apostolovo et de Sinelnikovo, dans la région de Dnipropetrovsk, ont été détruites par des missiles aériens de haute précision.

Une frappe aérienne de l’armée de l’air russe contre les positions de combat de la 63e brigade mécanisée des FAU près des localités de Belogorka et Lozovoye dans la région de Kherson a entraîné la perte de plus de 160 nationalistes des 105e et 107e bataillons de la brigade.

Dans les environs de Marinka, en République populaire de Donetsk, une frappe d’artillerie des troupes russes sur les positions de combat de la 66e brigade mécanisée des FAU a éliminé plus de 70 % des effectifs du troisième bataillon.

Dans les régions d’Ougledar, de Vodyane et de Dobrovoye de la République populaire de Donetsk, les frappes de haute précision de l’aviation russe sur les positions de combat de la 53e brigade mécanisée et de la 68e brigade d’infanterie-ingénierie des FAU ont détruit plus de 260 nationalistes.

Dans la direction de Soledar, plus de 50 % du personnel et du matériel militaire du 15e bataillon de la 58e brigade d’infanterie motorisée des FAU ont été éliminés à la suite d’actions offensives et de tirs sur les positions de combat.

Les frappes de l’aviation tactique et de l’armée, des forces de missiles et de l’artillerie sur des cibles militaires en Ukraine se poursuivent.

Au cours de la journée, les postes de contrôle de la 112e brigade de défense territoriale près d’Artemivsk, de la 60e brigade d’infanterie près d’Osokorivka, Oblast de Kherson, ainsi que des effectifs, des armes et des équipements militaires, notamment ceux des bataillons nationalistes, dans les localités de Merefa, Oblast de Kharkiv ; Konstantinovka, République populaire de Donetsk ; la ville de Nikolaev et Velikomikhailovka, Oblast de Dnipropetrovsk, ont été frappés.

Un dépôt d’artillerie près de Zaichevske, dans la région de Mykolaiv, trois dépôts de munitions près de Kramatorsk et Kostyantynivka, dans la région de Donetsk, ainsi que deux dépôts de carburant pour équipements militaires près de Chuhuyiv et Kovyahi, dans la région de Kharkiv, ont été détruits.

Un peloton de pièces d’artillerie ukrainiennes Msta-B près de Maiorsk, en République populaire de Donetsk, a été frappé dans le cadre de l’opération de contre-batteries.

En plus, ont été supprimés : Trois sections de lance-roquettes multiples Grad dans les zones des localités de Zvanovka, Soledar et Zaitsevo, ainsi que quatre sections d’artillerie de canons Hyacinth-B et trois sections d’obusiers D-30 sur des positions de tir dans les zones de Seversk, Artemovsk, Panteleimonovka, Georgiyivka, Novoselka, Krestische de la République populaire de Donetsk et Novooleksandrivka de la région de Kherson.

Les moyens de défense aérienne russes ont abattu trois drones ukrainiens dans les régions de Marinka (République populaire de Donetsk), de Chervonoye (Oblast de Kherson) et d’Udy (Oblast de Kharkiv) dans la nuit.

En outre, deux lance-roquettes multiples ont été interceptés près de Novotroitskoye, en République populaire de Donetsk.

Au total, 267 avions, 148 hélicoptères, 1 741 drones, 365 systèmes de missiles sol-air, 4 311 chars et autres véhicules de combat blindés, 799 véhicules de combat à lance-roquettes multiples, 3 304 canons d’artillerie de campagne et mortiers, et 4 891 pièces de véhicules militaires spéciaux ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

