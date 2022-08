MCIS 2022 : Xe Conférence de Moscou sur la Sécurité Internationale, discours du ministre Russe de la Défense le 16 août 2022

Mesdames et Messieurs !

C’est un plaisir de vous accueillir à la 10e Conférence de Moscou sur la Sécurité Internationale.

Cette conférence intervient à un moment de changement radical dans la sécurité mondiale et régionale. La domination inconditionnelle des États-Unis et de leurs alliés appartient au passé. Le 24 février 2022, le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine a marqué la fin du monde unipolaire.

La multipolarité est devenue une réalité. Les pôles de ce monde sont clairement définis. La principale différence entre eux est que les uns respectent les intérêts des États souverains et tiennent compte des particularités culturelles et historiques des pays et des peuples, tandis que les autres n’en tiennent pas compte. Ce sujet a fait l’objet de nombreuses discussions lors des précédentes sessions de la conférence de Moscou.

En Europe, la situation en matière de sécurité est pire qu’à l’apogée de la guerre froide. Les activités militaires de l’alliance sont devenues aussi agressives et anti-russes que possible. D’importantes forces américaines ont été redéployées sur le continent et le nombre de troupes de la coalition en Europe centrale et orientale a été multiplié.

Il est important de noter que le déploiement de formations supplémentaires de la force conjointe de l’OTAN sur le « flanc oriental » du bloc avait déjà commencé avant le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

L’OTAN a laissé tomber ses masques. La nature agressive du bloc n’est plus dissimulée par la formulation de l’orientation purement défensive de la coalition. Aujourd’hui, les documents de planification stratégique de l’alliance consacrent des revendications de domination mondiale. Les intérêts de l’alliance comprennent l’Afrique, le Moyen-Orient et la ceinture du Pacifique.

De l’avis de l’Occident, le système établi de relations internationales devrait être remplacé par un ordre mondial dit « fondé sur des règles ». La logique ici est simple et ultimatum. Soit le candidat « partenaire démocratique » de l’alliance perd sa souveraineté et se retrouve soi-disant du « bon côté de l’histoire ». Soit il est relégué dans la catégorie des régimes dits autoritaires, contre lesquels toutes sortes de mesures, allant jusqu’à la pression coercitive, peuvent être utilisées.

Mesdames et Messieurs !

Étant donné que la Conférence réunit des directeurs des organes de Défense et des experts en sécurité de différentes régions du monde, je voudrais souligner certains aspects de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

En Ukraine, l’armée russe est confrontée à des forces occidentales combinées qui dirigent les dirigeants de ce pays dans une guerre hybride contre la Russie.

La fourniture d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine est intensifiée et l’armée ukrainienne est formée. D’énormes ressources financières sont transférées pour maintenir la viabilité du régime nationaliste.

Les actions des forces armées ukrainiennes sont planifiées et coordonnées par des conseillers militaires étrangers. Les données de reconnaissance sont fournies par toutes les sources disponibles de l’OTAN. L’utilisation des armements est supervisée par des spécialistes occidentaux.

Les efforts de l’OTAN visent à prolonger l’agonie du régime de Kiev. Cependant, nous savons pertinemment que personne au sein de l’OTAN ne doute que les objectifs de l’opération militaire spéciale des dirigeants russes seront atteints, et que les plans visant à affaiblir stratégiquement et économiquement la Russie échouent. Le dollar n’a pas atteint le plafond de 200 roubles, comme l’avait prédit le président américain, l’économie russe a tenu bon.

L’opération militaire spéciale a dissipé le mythe des « super-armes » fournies à l’Ukraine par l’Occident, qui sont capables de changer fondamentalement la situation sur le front. Au départ, il était question de livraisons de systèmes antichars Javelin, d’une sorte de drones » sans égal « . Dernièrement, les Occidentaux ont mis en avant le rôle des super-armes avec les systèmes de roquettes à lancement multiple HIMARS et les obusiers à longue portée. Cependant, ces armes s’arrêtent également au combat. Elles n’ont pas eu d’impact significatif. Les armes russes, quant à elles, ont prouvé leurs meilleures qualités au combat.

Nous examinons de près les armes trophées de l’Occident. Leurs caractéristiques et leurs qualités spécifiques sont prises en compte afin d’améliorer la conduite des opérations de combat et l’efficacité des armements russes.

La fourniture d’armes de l’OTAN à Kiev signifie que les pays occidentaux sont responsables de leur utilisation inhumaine et de la mort de civils dans le Donbass et dans les territoires libérés. Les opérations des forces armées ukrainiennes sont planifiées à Washington et à Londres. Non seulement les coordonnées des cibles à attaquer sont fournies par les services de renseignement occidentaux, mais la saisie de ces données dans les systèmes d’armes est effectuée sous le contrôle total de spécialistes occidentaux.

Le rôle de Kiev dans l’approche de combat de l’Occident a été réduit à la fourniture de main-d’œuvre, qui est considérée comme consommable. Cela explique les énormes pertes de personnel dans les forces armées ukrainiennes et les formations de défense territoriale.

Jusqu’à présent, les chiffres réels des soldats morts et des forces mobilisées dites de défense territoriale ont été dissimulés par les dirigeants de Kiev.

Avec le temps, cependant, ces informations deviendront publiques. Les témoignages des prisonniers de guerre des FAU nous permettent de nous faire une idée réaliste de ce qui se passe de l’autre côté du front. L’attitude dédaigneuse à l’égard de la perte de soldats étrangers renforce la thèse selon laquelle l’OTAN a des intérêts purement égoïstes en Ukraine. Il est clair que l’expérience coloniale de la Grande-Bretagne en tant que principal sponsor du régime de Kiev a été très utile à Londres pour traiter avec les dirigeants actuels de Kiev.

Dans ce contexte, les médias spéculent sur l’utilisation présumée d’armes nucléaires tactiques russes dans l’opération militaire spéciale ou sur la volonté d’utiliser des armes chimiques. Toutes ces informations sont des mensonges.

D’un point de vue militaire, il n’est pas nécessaire d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine pour atteindre ses objectifs. L’objectif principal des armes nucléaires russes est de dissuader une attaque nucléaire. Son utilisation est limitée à des circonstances exceptionnelles, telles que définies dans les documents d’orientation russes, qui sont ouverts à l’inspection publique.

Les allégations concernant l’utilisation éventuelle d’armes chimiques en Ukraine sont également absurdes. Permettez-moi de vous rappeler que, contrairement aux États-Unis, de telles armes ont été complètement détruites dans notre pays dès 2017 dans le cadre de nos obligations internationales. Pendant ce temps, les provocations par empoisonnement sont devenues la marque de fabrique des soi-disant organisations de la société civile parrainées par l’Occident, comme les Casques blancs en Syrie.

Ces provocations à l’information visent à détourner l’attention des faits découverts en Ukraine, où des experts américains ont mené des recherches militaires et biologiques interdites.

Actuellement, une quantité importante de données a été accumulée et est régulièrement mise à la disposition du grand public. Le travail se poursuivra dans ce sens.

Les activités militaires et biologiques américaines en Ukraine ne sont pas exceptionnelles. Des laboratoires contrôlés par le Pentagone ont été créés et fonctionnent dans de nombreux pays post-soviétiques, asiatiques, africains et latino-américains. Les autorités locales n’ont généralement aucun contrôle sur les recherches menées dans leurs locaux qui posent une menace mortelle pour la population locale. Les conséquences des épidémies, je crois, ont été ressenties par tous pendant la période de lutte contre la propagation du coronavirus.

Je voudrais me concentrer distinctement sur les aspects humanitaires de l’opération militaire spéciale. Le respect des Conventions de Genève sur les règles de la guerre a toujours été et reste la priorité des commandants à tous les niveaux. Depuis le début de l’opération, des ordres ont été émis stipulant les procédures à suivre par les soldats dans leurs rapports avec les civils et les prisonniers de guerre ennemis.

Dans les territoires libérés des nationalistes, les troupes participent activement à l’acheminement de l’aide humanitaire, à la restauration des infrastructures et au maintien de l’ordre. C’était le cas en Syrie, dans le Nagorny-Karabakh, et c’est aussi le cas dans le Donbass.

Sur les questions humanitaires, il y a eu une coopération fructueuse avec l’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge. Nous sommes reconnaissants de la coopération constructive et dépolitisée des dirigeants et du personnel de ces organisations qui interagissent avec nous. En particulier, sous les auspices de l’ONU et avec le rôle actif de la Turquie, le difficile problème des exportations de céréales depuis les ports ukrainiens de la mer Noire a été résolu. Les spécialistes de la Croix-Rouge effectuent une importante mission de médiation en ce qui concerne les soldats capturés.

Mesdames et Messieurs !

L’OTAN a récemment entamé une nouvelle phase d’élargissement de l’alliance, la Suède et la Finlande ayant rejoint le bloc militaire. L’affirmation selon laquelle la raison de cet élargissement serait l’opération spéciale russe est fausse.

Le rapprochement concret entre ces pays et l’alliance est en cours depuis de nombreuses années. En fait, l’association régionale NORDEFCO (Comité de coopération nordique en matière de défense) est un affilié nordique de l’OTAN et sert de couverture à la participation de ces pays à des activités de formation militaire conjointes.

Il va de soi que la participation officielle d’Helsinki et de Stockholm à la planification stratégique de l’OTAN et l’attribution éventuelle de territoires à ces États pour le déploiement d’armes de frappe modifieront l’environnement de sécurité dans la région Balte et dans l’Arctique et obligeront à reconsidérer les approches de la Défense du Territoire Russe.

Certaines conclusions ont déjà été tirées et sont inscrites dans la doctrine maritime actualisée approuvée par le président de la Fédération de Russie le 31 juillet. Les travaux se poursuivront dans ce domaine.

Le renforcement du groupement militaire de l’OTAN sur le « flanc oriental » achève de dégrader les mécanismes de confiance et de contrôle des armements qui ont vu le jour en Europe pendant la guerre froide. Il y a quelques années, des experts ont proposé que l’expérience européenne soit utilisée pour mettre en place des mesures de confiance, en particulier dans la région du Pacifique. Aujourd’hui, de tous les « bagages » de l’euro-dialogue, seule l’idée de la confrontation des blocs est exportée en Asie, ce qui n’a rien apporté de positif à la sécurité en Europe.

Aujourd’hui, personne ne se souvient de la destruction par les États-Unis du Traité sur les missiles antibalistiques, du Traité sur la limitation des armements à portée intermédiaire et à plus courte portée et du Traité Ciel ouvert. Pourtant, ces accords étaient auparavant cruciaux pour le désarmement et l’instauration de la confiance.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a été conçue comme une plateforme de dialogue et de prise en compte de différents points de vue, est devenue un générateur de narratifs anti-russes.

Le Document de Vienne 2011 reste formellement en vigueur, mais il n’y a aucune perspective de mise en œuvre pratique. En l’absence de confiance entre les parties, le mécanisme de vérification devient essentiellement une source de renseignements, ce qui n’est pas dans l’esprit de cet accord.

La situation concernant le traité sur la limitation des armes stratégiques est également compliquée. L’accord reste en vigueur jusqu’en 2026. Du côté russe, les engagements sont respectés, les niveaux déclarés de porteurs et d’ogives sont maintenus dans les limites établies.

Les affirmations américaines selon lesquelles la Russie doit gagner le droit de poursuivre le dialogue avec les États-Unis ne résistent pas à la critique. La maîtrise des armements est une voie à double sens.

Le résultat ne peut être atteint que si les intérêts et l’engagement de tous les participants sont équilibrés. Je pense que l’expérience russe d’interaction avec l’Occident dans le domaine du désarmement montre que la paix dite « fondée sur des règles » qu’elle promeut n’implique pas la mise en œuvre d’obligations conventionnelles au sens traditionnel du terme. Ce fait doit être pris en compte lors de la conclusion d’accords, notamment dans le domaine de la sécurité et du contrôle des armements.

Mesdames et Messieurs !

L’opposition occidentale à la consolidation d’un monde multipolaire, avec l’Europe, est la plus active dans la région Asie-Pacifique, où les Etats-Unis ont commencé à démanteler le système existant de coopération régionale basé sur l’ASEAN. Cela a commencé avec l’annonce par les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni de l’initiative AUKUS. Les plans visant à étendre ce partenariat à de nouveaux partenaires régionaux n’ont pas été dissimulés. L’AUKUS fusionne avec l’OTAN qui, à son tour, a revendiqué un rôle dominant dans la région Asie-Pacifique lors du sommet de juin. Et ce, malgré le fait que tous les pays de l’OTAN se trouvent à des milliers de kilomètres de la région.

Le 2 août, la Fédération de Russie a marqué le 77e anniversaire de l’entrée en guerre de l’Union soviétique contre le Japon, dont la cause était la politique militariste de Tokyo. La défaite des forces japonaises en Extrême-Orient a effectivement scellé la fin de la Seconde Guerre mondiale et a donné le coup d’envoi de la libération des peuples d’Asie de l’oppression coloniale. L’aide de l’URSS a été d’une importance capitale. Nous nous souvenons et sommes fiers de l’héritage de nos ancêtres, y compris de ceux qui ont jeté les bases de la coopération militaire entre la Russie et les pays de la région Asie-Pacifique.

Une autre tendance régionale dangereuse est l’accent mis par l’AUKUS sur le développement d’une flotte de sous-marins nucléaires en Australie. La mise en œuvre de ce plan aurait un impact négatif complexe sur la sécurité mondiale et régionale, créant les conditions d’une remise en cause du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Les États-Unis affirment que les sous-marins à propulsion nucléaire sont nécessaires en Australie, soi-disant pour compenser les capacités navales croissantes de la Chine. Cette logique reproduit en fait les actions des États-Unis pour justifier leur sortie du traité sur les missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée. L’effondrement de cet accord était également motivé par la nécessité de compenser les efforts russes et chinois pour développer des missiles d’une portée prétendument interdite par le traité.

Dans le contexte mondial, l’apparition d’une flotte à propulsion nucléaire en Australie fournira une excuse aux autres États pour commencer à développer des armements similaires. La boîte de Pandore sera ouverte, la course mondiale aux armements nucléaires reprendra.

L’AUKUS a le potentiel pour se développer en une alliance politico-militaire. Il n’est pas exclu que l’expérience de l’OTAN en matière de planification nucléaire conjointe et d’exercices nucléaires conjoints « alliés » soit également transférée dans la région. La base technique en est déjà posée par la promotion active des avions de fabrication américaine. La participation d’États dotés ou non d’armes nucléaires à des exercices conjoints sur l’utilisation d’armes nucléaires est contraire aux obligations découlant du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Le transfert de la formation nucléaire depuis l’Europe fera exploser la région.

Bien que l’on puisse supposer que c’est précisément l’objectif des États-Unis. L’atterrissage provocateur à Taiwan d’une troisième personne de la hiérarchie bureaucratique américaine est une autre manœuvre pour déstabiliser la situation.

Une interaction égale et sans bloc dans la région est une réalisation qui ne devrait pas être perdue en raison de phobies imposées de l’extérieur et de tentatives de contrer un monde multipolaire.

Des mécanismes d’interaction et de dialogue avec les partenaires extrarégionaux sont créés et prouvent leur pertinence et leur efficacité. Le premier et le plus important est la réunion des ministres de la Défense et des partenaires de l’ANASE, le format dit « ADMM-Plus ». Ses diverses activités sont axées sur les questions de sécurité intéressant la région Asie-Pacifique.

En outre, il existe une expérience positive de coopération au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai et de mise en œuvre de projets mutuellement bénéfiques sur une base bilatérale.

Comme auparavant, nous sommes prêts à partager notre expérience en matière d’entraînement au combat, en particulier lors de l’exercice stratégique Vostok-2022 qui se tiendra dans un avenir proche.

Malgré des succès significatifs dans la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, la menace de voir des groupes terroristes internationaux prendre l’initiative demeure. L’armée syrienne, en coopération avec ses alliés et partenaires et avec le soutien des forces aérospatiales russes, continue de réprimer les pics d’activité terroriste. Nous voyons un danger particulier à utiliser le facteur kurde pour déstabiliser la situation en Syrie.

L’engagement des pays garants dans le cadre du format d’Astana reste pratiquement le seul mécanisme légal et efficace pour répondre aux problèmes de sécurité en Syrie. Nous nous félicitons de l’engagement accru entre les dirigeants syriens et le monde arabe. Il est possible et nécessaire de surmonter les contradictions créées par des forces extérieures.

Le rôle des militaires dans l’instauration de la confiance entre les pays est un élément important dans la recherche de solutions politiques. Nous espérons que la conférence de Moscou sera l’un des points de ralliement pour la stabilisation de la situation au Proche-Orient.

Chers collègues !

Après le retrait rapide des forces américaines et de l’OTAN d’Afghanistan, la situation dans la région d’Asie centrale reste extrêmement tendue. Les nouveaux dirigeants afghans sont confrontés à de sérieux défis militaires et économiques. L’héritage de deux décennies de présence des troupes de l’alliance est décevant. En conséquence, le danger terroriste reste élevé dans la région.

Les problèmes de sécurité de l’Asie centrale ne peuvent être résolus que par une action coordonnée de tous les pays et organisations internationales concernés. Pour notre part, nous continuerons à aider nos alliés de l’Organisation du Traité de Sécurité Collective à renforcer les capacités de leurs forces armées nationales.

Il est important de maintenir le thème de l’Afghanistan à l’ordre du jour des discussions de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Ensemble, la Russie, la Chine, l’Inde, l’Iran et le Pakistan pourraient apporter une contribution significative non seulement à la stabilisation de la région, mais aussi à la prévention de la propagation de la menace au-delà de ses frontières.

La sécurité de chaque région, malgré les tendances générales d’un monde multipolaire, a ses propres particularités.

Pour l’Afrique, la spécificité réside dans la volonté des pays de la communauté occidentale de revenir à l’ordre et aux règles d’engagement typiques de la période coloniale. Le néocolonialisme est imposé par des pressions militaires sur les gouvernements de pays souverains et par le soutien à des mouvements séparatistes et terroristes. La Libye, où l’État n’a toujours pas été rétabli après l’invasion de l’OTAN, en est un bon exemple. Un autre exemple est la situation en Afrique de l’Ouest, où des troupes européennes ont été déployées sous le prétexte de combattre le terrorisme. Pendant des décennies, ces missions de l’UE ont combattu les terroristes, formé les forces de sécurité nationales, jusqu’à ce qu’elles reconnaissent l’échec total de leurs propres efforts.

Je voudrais souligner que les gouvernements et les dirigeants africains tiennent bon, comme ils disent, dans le contexte d’un monde multipolaire, pour poursuivre leur propre programme d’indépendance, de souveraineté, de développement économique et de capacités de Défense.

Le ministère Russe de la Défense cherche à étendre la coopération avec les pays Africains dans le domaine de la coopération militaire et militaro-technique. L’intérêt pour la participation d’équipes nationales et de délégations africaines aux Jeux internationaux de l’armée et au FIT « ARMY 2022 » a augmenté de manière significative. Il est très encourageant que d’éminents commandants militaires de nos États amis – Burundi, Cameroun, Guinée, Mali, Soudan, Ouganda, Tchad, Éthiopie et République d’Afrique du Sud – soient présents dans cette salle aujourd’hui. Nous apprécions votre soutien et avons l’intention d’accroître la coopération sur des projets mutuellement bénéfiques.

L’Amérique latine est aujourd’hui confrontée à de graves problèmes de sécurité en raison de la volonté américaine de maintenir son influence dans la région, conformément aux dispositions de la doctrine dite de Monroe. Les valeurs libérales, dont l’adhésion est considérée par les États-Unis comme l’acceptation de vivre dans un monde basé sur leurs règles, masquent en fait le véritable objectif à savoir établir une présence militaire en bloquant la possibilité de développement souverain des États.

La politique américaine se concentre sur la dissuasion de l’engagement des pays de la région avec tout autre pôle de puissance hors du contrôle de Washington. Le but de cette politique est d’impliquer la région dans une confrontation avec la Russie et la RPC, de détruire les liens traditionnels et de bloquer les nouvelles formes de coopération dans les domaines militaire et militaro-technique.

Des campagnes d’information anti-russes sont lancées en Amérique latine, cachant la vérité sur les causes et le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Des analogies peuvent être faites avec les actions britanniques lors du conflit dans les îles Malouines. Ce qui se passe aujourd’hui dans les médias occidentaux avec la couverture de l’opération militaire spéciale russe se passait également lorsque les médias ne diffusaient en chœur qu’un seul point de vue qui était celui de Londres.

La question qui se pose est la suivante : de telles politiques sont-elles dans l’intérêt fondamental des pays de la région ? La réponse est claire : non. Nous espérons qu’au cours des discussions de la conférence, nous entendrons des évaluations de la situation en Amérique latine de la part de nos partenaires du Venezuela et du Nicaragua.

Mesdames et Messieurs !

La dixième conférence de Moscou sur la sécurité internationale revêt une importance particulière pour le ministère Russe de la Défense, organisateur du forum, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, la conférence se déroule pendant l’opération militaire spéciale en cours en Ukraine. Malgré les tentatives des États-Unis et de l’OTAN d’isoler une nouvelle fois la Russie, votre participation au forum est une confirmation visible de l’échec de ces plans. Nous apprécions votre soutien.

Deuxièmement, un monde multipolaire est la réalité d’aujourd’hui. Le passage de la domination d’un seul leader mondial à plusieurs centres de gravité n’est pas facile. Toutefois, cela crée des conditions réelles pour le développement d’États souverains.

Troisièmement, le rôle des agences militaires évolue dans les nouvelles réalités. Non seulement l’armée garantit un environnement sûr pour le développement économique, mais, grâce à la coopération militaire, elle établit la prévisibilité et la confiance entre les pays.

Enfin, il s’agit de la conférence du dixième anniversaire, ce qui permet de faire une sorte de bilan de ce qui a été réalisé au fil des ans. Il est important d’observer comment les priorités des discussions ont changé, et quelles conclusions et recommandations du forum ont été mises en pratique au fil des ans. Un bref aperçu historique, préparé par des experts russes, peut être visionné sur les moniteurs entre les sessions plénières.

Je vous souhaite à tous une bonne santé et des contacts et discussions intéressants pendant votre séjour à Moscou.

Je vous remercie pour votre attention.