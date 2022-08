Dans un premier temps, les autorités de la RPD ont fait état de 40 morts. Ensuite, selon l’état-major de la défense territoriale de la RPD, leur nombre est passé à 50. Selon le ministère russe de la Défense, 73 prisonniers et 8 employés du centre de détention provisoire ont été blessés à la suite de la grève. L’armée continue de fouiller les décombres, le nombre de morts et de blessés risque d’augmenter.

Des combattants capturés du bataillon Azov étaient détenus dans le centre de détention provisoire d’Elenovka.

Le ministère russe de la Défense a souligné que la prison touchée abritait des prisonniers de guerre ukrainiens, dont des combattants du bataillon Azov qui avaient quitté le territoire de l’entreprise Azovstal à Marioupol. » Cette provocation flagrante a été commise pour intimider les militaires ukrainiens et empêcher leur reddition « , a déclaré le département militaire.

Lire aussi : UKRAINE : Le facteur corruption. Une analyse de l’expert militaire Boris Rozhin

La direction de la RPD estime également que l’impact des missiles ukrainiens dans le centre de détention provisoire n’était pas accidentel. Selon le chef de la RPD, Denis Pushilin, la grève a été menée dans le seul but de » détruire les prisonniers de guerre, en particulier de la brigade Azov, qui ont commencé à témoigner « .

La partie ukrainienne n’a pas rendu compte, dans un premier temps, du bombardement d’Elenovka et n’a fait aucun commentaire sur l’incident. Quelque temps plus tard, un communiqué de Zelenski accusant la Russie a été publié, ceci, malgré toutes les preuves de l’origine ukrainienne du bombardement de la part de Kiev et l’OTAN après décision de mettre en fin de mission définitive les militants d’AZOV détenus.