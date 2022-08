Les combattants des FAU expliquent comment Kiev a pillé l’aide Internationale – 18 août 2022

Les vétérans de la guerre en Ukraine expliquent comment Kiev a pillé l’aide américaine, gaspillé des soldats, mis en danger des civils et perdu la guerre.

« Les armes sont volées, l’aide humanitaire est volée, et nous n’avons aucune idée de l’endroit où sont passés les milliards envoyés à ce pays », se plaint un Ukrainien à la Gray Zone.

Dans une vidéo envoyée via la messagerie Facebook en juillet, on peut voir Ivan* debout à côté de sa voiture, un SUV Mitsubishi du début des années 2010. De la fumée s’échappe de la lunette arrière. Ivan rit et fait défiler la caméra de son téléphone sur toute la longueur du véhicule, en montrant les impacts de balles.

» Le turbocompresseur de ma voiture est mort », dit-il en orientant son téléphone vers l’avant du véhicule. « Mon commandant dit que je devrais payer pour le réparer moi-même. Donc pour utiliser ma propre voiture pendant la guerre, je dois acheter un nouveau turbocompresseur avec mon propre argent. »

Ivan a retourné la caméra vers son visage.

« Eh bien, put*** d’enc*** de députés, j’espère que vous vous baiserez entre vous. Diables. J’aimerais que vous soyez à notre place », a-t-il dit.

Le mois dernier, les parlementaires ukrainiens ont voté pour s’accorder une augmentation de salaire de 70 %. Les documents déposés indiquent que cette augmentation a été rendue possible et encouragée par les milliards de dollars et d’euros d’aide qui ont été versés par les États-Unis et l’Europe.

« Nous, les soldats ukrainiens, n’avons rien », a déclaré Ivan. « Les choses que les soldats ont reçu pour les utiliser dans la guerre venaient directement des volontaires. L’aide qui va à notre gouvernement ne nous parviendra jamais. »

Ivan est soldat depuis 2014. Actuellement, il est stationné dans la région de Donbass, où il est chargé d’utiliser de petits drones de qualité grand public pour repérer les positions russes afin de cibler l’artillerie.

« Il y a tellement de problèmes sur la ligne de front maintenant », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas de connexion internet, ce qui rend notre travail pratiquement impossible. Nous devons nous déplacer en voiture pour obtenir une connexion sur les appareils mobiles. Vous imaginez ? »

Un autre soldat de l’unité d’Ivan nous a envoyé une vidéo de lui-même depuis une tranchée près des lignes de front à Donbas.

« Selon les documents, le gouvernement nous a construit un bunker ici », dit-il. » Mais comme vous le voyez, il n’y a que quelques centimètres d’une couverture en bois au-dessus de nos têtes, et c’est censé nous protéger des tirs de chars et d’artillerie. Les Russes nous bombardent pendant des heures. Nous avons creusé ces tranchées nous-mêmes. Nous avons deux AK-74 pour 5 soldats ici, et ils s’enrayent constamment à cause de toute la poussière. » Je suis allé voir mon commandant et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que c’était trop dur de tenir cette position. Je lui ai dit que je comprenais que c’était un point stratégiquement important, mais que notre escouade était brisée, et qu’aucune relève n’était prévue pour nous. En 10 jours, 15 soldats sont morts ici, tous à cause des bombardements et des éclats d’obus. J’ai demandé au commandant si nous pouvions apporter de l’équipement lourd pour construire un meilleur bunker et il a refusé, car il a dit que les bombardements russes pourraient endommager l’équipement. Il ne se soucie pas que 15 de nos soldats soient morts ici ? » » Si vous essayiez d’expliquer la situation à laquelle les soldats ukrainiens sont confrontés à un soldat américain, il penserait que vous êtes fou », a déclaré Ivan. « Imaginez dire à un soldat américain que nous utilisons nos voitures personnelles dans la guerre, et que nous sommes également responsables de payer les réparations et le carburant. Nous achetons nos propres gilets pare-balles et casques. Nous n’avons pas d’outils d’observation ou de caméras, donc les soldats doivent sortir la tête pour voir ce qui arrive, ce qui signifie qu’à tout moment, une roquette ou un char peut leur arracher la tête. «

Illya*, un soldat de 23 ans originaire de Kiev, affirme que son unité est confrontée aux mêmes conditions dans une autre partie de la région du Donbass. Il a rejoint l’armée ukrainienne peu après le début de la guerre. Il a une formation en informatique et savait qu’une telle expertise était très demandée.

» Si j’avais su combien de tromperies il y avait dans cette armée, et comment tout allait se passer pour nous, je ne me serais jamais engagé « , a-t-il déclaré. « Je veux rentrer chez moi, mais si je m’enfuis, je risque la prison. «

Illya et les autres soldats de son unité manquent d’armes et d’équipements de protection.

« En Ukraine, les gens se trompent les uns les autres, même pendant la guerre », dit-il. » J’ai vu les fournitures médicales qui nous ont été données être emportées. Les voitures qui nous conduisaient à notre position ont été volées. Et nous n’avons pas été remplacés par de nouveaux soldats depuis trois mois, alors que nous aurions déjà dû être relevés trois fois. «

» Tout le monde ment » : un médecin américain décrit une corruption choquante

Samantha Morris*, médecin du Maine, s’est rendue en Ukraine en mai pour tenter de contribuer à la formation médicale des soldats.

» La première fois que j’ai traversé la frontière depuis la Pologne, j’ai dû cacher mes fournitures médicales sous des matelas et des couches pour éviter qu’elles ne soient volées « , raconte-t-elle. Les gardes-frontières du côté ukrainien prennent des objets et vous disent « nous en avons besoin pour notre guerre », mais ils les volent et les revendent. Honnêtement, si vous ne remettez pas les dons en main propre aux destinataires, les articles ne leur parviendront jamais. «

Morris et quelques autres professionnels de la santé américains ont commencé à organiser des cours de formation à Sumy, une ville moyenne du nord-est de l’Ukraine.

« Nous avons établi un contrat avec le gouverneur de Sumy, mais tout ce qu’il nous a fourni, ce sont les repas et le logement, et le logement consistait simplement à dormir dans l’université publique où nous organisions nos cours de formation », explique-t-elle. Le gouverneur de Sumy avait un ami, un homme d’affaires local, et il a exigé que cet homme d’affaires soit ajouté au contrat en tant que » agent de liaison » entre nous et la ville de Sumy. Et en tant qu’agent de liaison, il recevrait un pourcentage du contrat. Nos avocats ont tenté de négocier l’exclusion de l’homme d’affaires du contrat, mais le gouverneur de Sumy ne voulait pas céder. Au final, nous avons simplement signé le contrat pour pouvoir organiser nos formations. «

Au cours des deux mois qu’elle a passés en Ukraine, Mme Morris dit avoir été confrontée au vol et à la corruption plus souvent qu’elle ne peut le compter. « Le médecin principal de la base militaire de Sumy a commandé des fournitures médicales auprès de l’armée et pour elle à différents moments, et 15 camions de fournitures ont complètement disparu », dit-elle. Les kits de premiers secours militaires qu’elle avait l’intention de donner aux soldats une fois qu’ils auraient terminé son programme de formation ont été volés. Quelques jours plus tard, elle a vu les mêmes kits en vente sur un marché local.

» J’ai reçu un appel d’une infirmière d’un hôpital militaire de Dnipro, en Ukraine », se souvient Mme Morris. « Elle m’a dit que le Président de l’hôpital avait volé tous les médicaments contre la douleur pour les revendre, et que les soldats blessés qui y étaient traités n’avaient aucun soulagement de la douleur. Elle nous a supplié de lui remettre en main propre des médicaments contre la douleur. Elle a dit qu’elle les cacherait au président de l’hôpital pour qu’ils parviennent aux soldats. Mais à qui peut-on faire confiance ? Le directeur de l’hôpital volait-il vraiment les médicaments, ou essayait-il de nous duper pour que nous lui donnions des analgésiques qu’elle pourrait vendre ou utiliser ? Qui sait. Tout le monde ment. «

Les dons d’équipements militaires de protection et de fournitures médicales de combat ont inondé les marchés en ligne ukrainiens. Les vendeurs prennent soin de cacher leur identité, créant souvent de nouveaux comptes de vendeur pour chaque vente et acceptant d’exécuter les commandes exclusivement par courrier.

« Nous avons trouvé des casques blindés donnés par les Américains en guise d’aide et mis en vente sur des sites Internet », a déclaré Ivan. » Vous savez, à l’intérieur du casque, la classe de protection et la marque sont écrites. Nous avons vu cette marque auparavant et nous avons réalisé que ces casques étaient ceux qui nous avaient été donnés comme aide. Certains d’entre nous ont essayé de contacter les vendeurs pour organiser une rencontre, afin de prouver qu’ils vendaient de l’aide volée, mais ils étaient méfiants et ont cessé de nous répondre. »

Ivan dit avoir entendu parler du vol d’armes données par les pays occidentaux, mais souligne que plusieurs soldats de son unité se partagent un seul AK-74.

« Je ne saurais pas dire comment ils volent les armes, parce que les armes ne parviennent jamais aux soldats ukrainiens en tout cas « , a-t-il dit. » Et s’ils donnaient plus que des petits missiles et des fusils, s’ils nous donnaient ce dont nous avons réellement besoin pour combattre la Russie, ce serait des armes trop grosses pour être volées. «

» Je ne pense pas qu’ils veulent que nous gagnions » : les Ukrainiens se moquent de l’aide occidentale.

Ivan n’est pas optimiste quant aux chances de l’Ukraine de gagner la guerre.

« Il n’y aura plus de Donbas », a-t-il déclaré. « Les Russes le détruiront, ou ils le contrôleront entièrement, puis ils passeront au sud. Et maintenant, en l’état actuel des choses, je dirais que 80 % des civils qui sont restés dans le Donbas soutiennent la Russie et leur communiquent toutes nos informations de localisation. »

Lorsqu’on lui demande s’il pense que les États-Unis et les pays européens veulent vraiment que l’Ukraine gagne la guerre, Ivan rit.

» Non, je ne pense pas qu’ils veulent que nous gagnions », a-t-il déclaré. « L’Occident pourrait nous donner des armes pour nous rendre plus forts que les Russes, mais ils ne le font pas. Nous savons que la Pologne et les pays baltes veulent que nous gagnions, à 100%, mais leur soutien n’est pas suffisant. »

« Il est évident que les États-Unis ne veulent pas que l’Ukraine gagne la guerre », a déclaré Andrey*, un journaliste ukrainien basé à Mykolayiv.

« Ils veulent seulement rendre la Russie faible. Personne ne gagnera cette guerre, mais les pays que les États-Unis utilisent comme terrain de jeu vont perdre. Et la corruption liée à l’aide à la guerre est choquante. Les armes sont volées, l’aide humanitaire est volée, et nous n’avons aucune idée de l’endroit où sont passés les milliards envoyés à ce pays. »

Andrey est particulièrement consterné par le manque de services fournis aux Ukrainiens déplacés à l’intérieur du pays.

» Ce n’est vraiment pas un mystère de savoir pourquoi tout le monde veut aller en Europe », a-t-il déclaré. « Il y a un centre de réfugiés près de Dnipro, par exemple, et les personnes déplacées ne sont autorisées à y rester que trois jours. Et il y a 45 ou 50 personnes dans une grande pièce ouverte avec une salle de bain et une minuscule cuisine. Des conditions horribles. Donc, après ces trois jours, s’ils n’ont pas d’argent, pas de vêtements, rien, ils sont mis à la porte et n’ont pas d’autre choix que de retourner chez eux dans des zones dangereuses. Nous devons demander à notre gouvernement où est passé tout l’argent de l’aide, alors que nos soldats n’ont pas ce dont ils ont besoin et que nos civils n’ont pas d’endroit sûr où rester. »

Les journalistes étrangers dissimulent la sombre réalité sous des illusions triomphalistes

Avant le début de la guerre, Andrey a passé plusieurs années à faire des reportages sur la corruption et les politiciens véreux en Ukraine. Après qu’une enquête sur un fonctionnaire à Odessa a entraîné des menaces de mort contre sa femme et sa jeune fille, Andrey les a envoyées vivre chez des proches en France.

« L’Ukraine est une démocratie, non ? Donc le gouvernement ne va pas faire pression sur vous de manière officielle. D’abord, vous recevez des appels téléphoniques vous avertissant d’arrêter. Ensuite, on vous offre de l’argent pour que vous arrêtiez. Et ensuite, si vous refusez d’être acheté, vous devez vous préparer à une attaque. « Le vrai journalisme est dangereux ici », poursuit-il. « Vous voyez, depuis que la guerre a commencé, nous avons ces nouveaux reporters vedettes, et chaque jour, ils écrivent que ‘Poutine est mauvais, les soldats russes se comportent très mal… aujourd’hui, l’armée ukrainienne a tué 1 000 Russes et détruit 500 chars russes.’ Ils obtiennent un million de followers sur Twitter parce qu’ils mentent, et ce n’est pas un vrai reportage. Mais si vous écrivez sur la corruption dans les forces armées, et que vous avez de vrais exemples… vous ne serez pas célèbre, et vous aurez des problèmes. »

Andrey a décroché un travail supplémentaire en tant que fixeur, organisant des interviews et traduisant pour les journalistes étrangers présents en Ukraine pour couvrir la guerre.

« J’ai travaillé avec une douzaine de journalistes de différents pays d’Europe », dit-il. « Ils ont tous été choqués. Ils ont quitté l’Ukraine sous le choc. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas croire la situation ici. Mais ce choc n’est apparu dans aucun de leurs articles sur la guerre. Leurs articles disaient que l’Ukraine était sur le chemin de la victoire, ce qui n’est pas vrai. »

Les soldats et volontaires ukrainiens confirment que les forces armées ukrainiennes mettent les civils en danger

En juillet, nous avons passé la nuit dans un hôtel de Kramatorsk et avons été inquiets de constater que des soldats néonazis du bataillon Azov figuraient parmi les clients de l’hôtel. Le 4 août, Amnesty International a publié une étude révélant que depuis le début de la guerre en février, les forces ukrainiennes ont mis en danger des civils en établissant des bases dans des écoles et des hôpitaux et en faisant fonctionner des systèmes d’armes dans des zones civiles, ce qui constitue une violation du droit international.

Amnesty International prévoit maintenant de « réévaluer » son rapport, en réponse à un tollé général après sa publication, mais des soldats ukrainiens et des volontaires étrangers ont confirmé que les forces armées ukrainiennes maintiennent une forte présence dans les zones civiles.

« Nos bases ont été construites pour la plupart à l’époque soviétique », a déclaré Ivan. « Alors maintenant, la Russie connaît nos bases de fond en comble. Il est nécessaire de répartir les soldats et les armes dans d’autres endroits. »

Un ancien militaire américain qui se fait appeler « Benjamin Velcro » était un combattant volontaire pour la Légion internationale de défense territoriale de l’Ukraine, l’unité officielle des forces armées ukrainiennes pour les volontaires étrangers. Il a passé cinq mois dans différentes parties de l’Ukraine, et affirme que le stationnement de soldats dans des zones civiles était un phénomène courant.

» Chaque fois que j’entends que la Russie a bombardé une école, je hausse les épaules », a déclaré le combattant étranger américain. » Parce que j’ai tenu garnison à l’intérieur d’une école. C’est un fait. Il n’y avait pas d’enfants dans l’école, donc ce n’est pas comme s’ils mettaient des enfants en danger. Donc tout ce qu’il faut à l’Ukraine pour dire, ‘Ah ! Ils ont frappé une école!’. Et cela se cumule en un récit médiatique facile de leur part. »

Comme Ivan, Velcro est également pessimiste quant aux chances de l’Ukraine de gagner la guerre.

« Mec, je veux tout au monde que l’Ukraine gagne cette guerre. Je veux que l’Ukraine retrouve ses frontières d’avant 2014. Mais est-ce que je pense que c’est tenable ? Non. Vous ne pouvez pas soutenir une guerre en faisant du crowdfunding éternellement. »

*Plusieurs personnes interrogées ont demandé à être citées sous des noms d’emprunt afin de se protéger des dangers potentiels.

Lindsey Snell and Cory Popp·August 18, 2022

