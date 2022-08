Selon le Ministère de la Défense, la partie ukrainienne, ainsi que leurs manipulateurs américains, tentent de jouer la carte en provoquant ce qu’ils pensent être un accident mineur à la centrale nucléaire et en perturbant ainsi le fonctionnement normal et sûr de la centrale, en rejetant la faute sur la Russie.

Le Ministère Russe de la Défense a mené une enquête et a établi que les frappes ont été lancées depuis la direction des colonies de Marganets et Nikopol’.

Au 18 août 2022, 12 bombardements ont eu lieu, au cours desquels plus de 50 obus d’artillerie et 5 drones kamikazes ont été détectés sur le territoire de la centrale et de la ville d’Energodar.

Dans le même temps, les États-Unis gardent le silence sur les données objectives concernant les bombardements et la situation à la centrale nucléaire, encourageant ainsi l’impunité du régime de Kiev et contribuant à une éventuelle catastrophe nucléaire en Europe.

Toutefois, on ne peut exclure qu’un tir direct d’obus d’artillerie de gros calibre sur une installation de stockage à sec du combustible nucléaire usé entraîne une contamination radioactive de la zone dans un rayon de 20 km et une situation d’urgence sur un réacteur nucléaire dans un rayon de 30 km au maximum. Il est souligné que les risques de propagation des radiations à travers l’Europe sont estimés comme étant minimes.

Selon eux, les abris en béton de ses réacteurs nucléaires ont une épaisseur de 10 mètres, et la centrale a également été conçue et construite pour faire face à des incidents tels que la chute d’un avion civil.

Je tiens à souligner que ce n’est pas une coïncidence si les médias citent largement les conclusions des experts de l’Agence américaine de contrôle des armements et du désarmement (Washington, D.C.) et d’autres institutions similaires de pays occidentaux, plutôt que l’AIEA, qui est en droit de tirer de telles conclusions, selon lesquelles une catastrophe à grande échelle à la centrale ZNPP semble peu probable.

Toutefois, je voudrais rappeler au Secrétariat des Nations unies et à l’ensemble de la communauté mondiale que la cause principale des accidents survenus à la centrale de Tchernobyl et à la centrale de Fukushima, malgré le fait que, dans le premier cas, il s’agissait d’expériences sur un réacteur nucléaire et, dans le second, d’un tremblement de terre et d’un tsunami, a été la défaillance des systèmes de soutien, l’interruption de l’alimentation électrique, la panne partielle et totale des systèmes de refroidissement, qui ont entraîné la surchauffe du combustible nucléaire et la destruction du réacteur.

À la suite de l’accident de Tchernobyl, plus de 20 pays européens ont été contaminés par des isotopes radioactifs. Quelque 4 000 personnes sont mortes d’une exposition directe aux radiations, des dizaines de milliers de cas de malformations génétiques chez les nouveau-nés et des centaines de milliers de cas de cancer. Si l’on exclut les conséquences de l’évacuation forcée, jusqu’à 100 000 personnes et plus de 5,5 millions de personnes ont été soumises à une forte exposition aux radiations.

À Fukushima, les conséquences peuvent sembler mineures à première vue seulement. Jusqu’à 500 000 personnes ont été évacuées de force par étapes, et les conséquences de l’eau radioactive déversée dans l’océan seront ressenties par la postérité.

Il semble que cela ait été oublié.