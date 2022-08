Les formations armées Ukrainiennes bombardent la plus grande centrale nucléaire d’Europe le 5 août 2022

Le 5 août 2022, entre 16 h 20 et 17 h 24, des formations armées ukrainiennes ont effectué trois salves d’artillerie sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojia et de Energodar. Au total, vingt obus de 152 mm ont été tirés.

Le bombardement a été effectué par l’une des unités de la 45e brigade d’artillerie des FAU depuis des positions de tir près du village de Marganets, sur la rive opposée du réservoir de Kremenchuk contrôlé par l’armée ukrainienne.

À la suite du bombardement, la ville d’Energodar est partiellement privée d’électricité et d’eau, une partie des équipements de l’unité de puissance 3 de la centrale est mise hors tension et la capacité de production de l’unité de puissance 4 est réduite. En outre, un pipeline d’hydrogène a été endommagé, ce qui a provoqué un incendie d’hydrogène dans l’usine d’hydrogène.

Le feu a été rapidement éteint par les services d’urgence.

C’est par chance que les obus ukrainiens n’ont pas touché l’usine de pétrole et de fioul et l’usine d’oxygène située à proximité, évitant ainsi un incendie plus important et un possible accident de radiation dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Le cynisme de cette provocation du régime de Kiev est souligné par le fait qu’elle a été perpétrée au moment d’une conférence internationale sur le traité de non-prolifération des armes nucléaires à New York, sous les auspices des Nations unies.

Nous appelons les organisations internationales à condamner les actes criminels du régime de Zelensky qui se livre à des actes de terrorisme nucléaire.

En cas de nouvelles provocations à la centrale nucléaire, toute la responsabilité de la perturbation de son fonctionnement incombera entièrement au régime de Kiev.

Ministère de la Défense de la Fédération de Russie

Source

Les dirigeants ukrainiens continuent de préparer activement et de mener des provocations cyniques avec des victimes civiles pour discréditer davantage et accuser les forces armées russes

Il a été établi de manière fiable que les dirigeants ukrainiens continuent de préparer activement et de mener des provocations cyniques avec des victimes civiles pour discréditer davantage et accuser les forces armées russes de mener des frappes aveugles sur les infrastructures sociales.

Ainsi, le 30 juillet 2022, un groupe de journalistes étrangers est arrivé à Orekhov, dans la région de Zaporizhzhya, où le 65e détachement des FAU est temporairement déployé, pour photographier et filmer les faits d’utilisation présumée indiscriminée de l’artillerie par les forces armées russes. Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2022, des tirs nourris de mortiers et de MLRS ont été dirigés sur les positions russes depuis des zones résidentielles. Les unités des FAU ne poursuivaient qu’un seul objectif : provoquer des frappes d’artillerie de représailles des forces armées russes sur les zones résidentielles pour les fixer ensuite. Les forces armées russes, ayant reçu en temps utile des informations sur la provocation imminente, n’ont pas autorisé de frappes « indiscriminées ».

Ces actions criminelles sont avalisées par le régime de Kiev, qui crée régulièrement et délibérément les conditions de la mort de ses citoyens et en accuse la Fédération de Russie.

Texte intégral de la déclaration du Siège de coordination inter-agences pour la réponse humanitaire

9 habitants ont été blessés dans un conflit avec les commandants d’unité de la 92e brigade mécanisée de la FAU dans la région de Kharkov. Le commandement de l’unité a tenté d’expulser les civils de leurs maisons afin de loger des mercenaires étrangers, ainsi que d’équiper des positions militaires et d’artillerie. Les nationalistes et les mercenaires étrangers ont ouvert le feu pour réprimer les protestations, laissant 4 résidents locaux à Shestakovo et 5 à Verkhnyi Saltov avec des blessures par balle de différents degrés de gravité.

