Un ancien officier ukrainien détenu à Melitopol pour sabotage

À Melitopol, dans la région de Zaporizhzhia, des suspects de sabotage et des informateurs des forces armées ukrainiennes sont régulièrement identifiés

International (LVO) : À Melitopol, les forces de l’ordre ont arrêté un ancien officier ukrainien soupçonné d’avoir commis un sabotage, a rapporté dimanche l’administration de la ville.

» A Melitopol, les forces de l’ordre ont détenu un suspect de sabotage. L’ancien officier ukrainien effectuait une surveillance des vols militaires russes sur l’aérodrome. Des armes, des composants pour la fabrication d’explosifs, des manuels sur l’utilisation de l’arsenal militaire, ainsi que des symboles du régime terroriste ukrainien ont été trouvés à son domicile « , a indiqué l’administration dans un message sur sa chaîne Telegram.

Dans la région de Zaporozhye, des suspects de sabotage et des informateurs des forces armées ukrainiennes sont régulièrement identifiés. Le 10 août, un membre du conseil principal de l’administration militaro-civile de la région, Vladimir Rogov, a indiqué que les forces de l’ordre détenaient un habitant de Melitopol qui avait corrigé un tir de missile ukrainien contre la ville dans la nuit du 8 août.

Les bombardements de l’armée ukrainienne blessent un civil à Dokuchayevsk, en RPD.

Selon la mission, l’armée ukrainienne a tiré cinq munitions de 152 mm sur la colonie de Beryozovoye.

DONETSK, 22 août. /TASS/. Le bombardement de l’armée ukrainienne a laissé un civil blessé dans la colonie de Beryozovoye, qui fait partie de la ville de Dokuchayevsk, a déclaré dans un communiqué la mission de la République populaire de Donetsk (RPD) auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu.

« Un homme né en 1972 a été blessé dans la colonie de Beryozovoye (qui fait partie de la zone de responsabilité de l’administration de la ville de Dokuchayevsk). Les bombardements de l’armée ukrainienne ont fait au total 17 blessés parmi les civils le 21 août », indique le communiqué.

La Défense Aérienne Russe a abattu un drone ukrainien à Melitopol, d’après un officiel régional.

Les défenses aériennes russes ont mis fin aux actions d’un drone de combat dans le district de Novy Melitopol, a ajouté Vladimir Rogov.

MELITOPOL, 21 août. /TASS/. Les défenses aériennes russes ont abattu un drone ukrainien dans la ville de Melitopol dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l’administration militaro-civile de la région de Zaporozhye.

» Les militants du [président ukrainien Vladimir] Zelensky ont une fois de plus tenté de perturber la vie paisible dans la ville libérée des nazis « , a-t-il écrit sur Telegram. « Les défenses aériennes russes ont mis fin aux actions d’un drone de combat dans le district de Novy Melitopol », a ajouté Rogov.

Plus de 70 % de la région de Zaporozhye ont été libérés mais son centre administratif, la ville de Zaporozhye, reste sous le contrôle de Kiev. Les organes de gouvernement sont temporairement basés à Melitopol.

Shoigu affirme que les armes des avions de chasse Su-57 excellent lors d’opérations spéciales

Le Su-57 est conçu pour détruire tous les types de cibles aériennes, terrestres et de surface.

TASS, 21 août. Les derniers chasseurs Su-57 se sont montrés brillants en termes d’armement lors de l’opération spéciale de la Russie en Ukraine, a déclaré le ministre de la Défense du pays, le général d’armée Sergueï Shoigu, dans une interview accordée dimanche à la chaîne de télévision Rossiya-1.

« Nous pouvons <…> [dire] que nous avons utilisé et que nous utilisons l’avion Su-57. Cet avion s’est montré brillant. L’avion a un très haut degré de protection contre divers systèmes de défense aérienne, a une protection contre les missiles. Il y a beaucoup de choses dedans. <…> Plus important encore, il dispose d’armes très puissantes. Nous avons également essayé et testé ces armes, elles fonctionnent brillamment, je ne peux pas trouver d’autre mot pour le décrire », a déclaré Shoigu en réponse à une question sur l’utilisation des derniers équipements russes sur des cibles de combat lors d’opérations spéciales.

En mai, une source a rapporté à TASS l’utilisation de chasseurs Su-57 par les forces aérospatiales russes lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Le Su-57 a été testé pour la première fois lors d’opérations de combat réelles en Syrie en 2018. Comme il a été précédemment rapporté, l’armée de l’air russe recevra 22 jets Su-57 d’ici à la fin de 2024, et d’ici à 2028, leur nombre sera porté à 76. Le premier avion de combat est entré dans les troupes en 2020.

Le Su-57 est conçu pour détruire tous types de cibles aériennes, terrestres et de surface. L’avion a une vitesse de croisière supersonique, un système d’armement dans le fuselage, un revêtement d’absorption radio (technologie furtive), ainsi que le dernier système d’équipements embarqués.

