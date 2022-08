OCS : Sergueï Shoigu s’adresse aux Ministres de la Défense des États membres de l’OCS, le 24 août 2022

Discours du Ministre Russe de la Défense, Sergueï Shoigu, aux ministres de la Défense des États membres de l’OCS, l’Organisation de Coopération de Shanghai.

L’OCS, Organisation de coopération de Shanghai, en tant que nouveau centre de pouvoir.

Le rôle de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en tant que nouveau centre de pouvoir se renforce dans un environnement international turbulent, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu.

» Dans ces conditions, le rôle de l’OCS en tant que nouveau centre de pouvoir, modèle de relations entre États fondées sur l’égalité et le respect mutuel, garant du droit international, ne cesse de croître », a déclaré Sergueï Shoigu, lors de la réunion des ministres de la Défense des États membres de l’OCS.

» Par conséquent, a-t-il souligné, il est important de renforcer la coopération dans la sphère militaire et de se consulter régulièrement dans des formats bilatéraux et multilatéraux sur les questions de sécurité commune ».

De telles approches sont documentées dans les documents finaux préparés pour la signature au cours de la réunion actuelle, a déclaré le ministre russe de la Défense.

Selon lui, » la réunion d’aujourd’hui se déroule dans le contexte d’une situation internationale extrêmement instable « .

» Dans la région de l’Organisation de coopération de Shanghai, ainsi que dans le monde en général, les menaces s’intensifient, les crises locales ne s’apaisent pas et de nouveaux défis sérieux apparaissent », a déclaré Sergei Shoigu.

Les États-Unis et la communauté occidentale exercent une pression sans précédent sur les États indépendants.

» Les États-Unis et la communauté occidentale, exercent une pression sans précédent sur les États indépendants pour maintenir leur domination mondiale. À cette fin, ils utilisent un chantage flagrant, des menaces, colorent les révolutions et les coups d’État, et diffusent une désinformation grossière. Les actions conflictuelles et les sanctions imposées par l’Occident aggravent la situation de l’économie mondiale, ruinent les communications, créent artificiellement une crise alimentaire », a déclaré le ministre russe de la Défense.

Une réunion conjointe des Ministres de la Défense des États membres de l’OCS, de la CEI et d’autres pays amis.

Le Ministre Russe de la Défense, Sergei Shoigu, a proposé d’organiser une réunion conjointe des Ministres de la Défense des États membres de l’OCS, des membres de la CEI et d’autres pays amis pour discuter des questions de sécurité de la coalition en décembre de cette année.

» La Xe Conférence de Moscou sur la sécurité internationale s’est tenue le 16 août, au cours de laquelle une analyse détaillée de la situation dans cette sphère a été réalisée. Je propose de continuer à discuter des problèmes exposés et d’organiser une réunion conjointe des Ministres de la Défense des États membres de l’OCS, des membres de la CEI et d’autres pays amis à Moscou en décembre prochain », a déclaré Shoigu.

Il a remercié ses homologues qui ont personnellement assisté au Forum et envoyé leurs délégations à la conférence.

» Les opinions que vous exprimez et le soutien que vous nous témoignez sont importants pour nous « , a déclaré Sergei Shoigu.

» Une guerre économique et de l’information contre la Russie «

Le conflit en Ukraine est devenu un autre prétexte pour les États-Unis et leurs alliés de déclencher une guerre économique et de l’information contre la Russie, a déclaré le Ministre Russe de la Défense Sergei Shoigu.

» Aujourd’hui, une dure guerre de sanctions et d’information a été déclenchée contre la Russie. Et le conflit en Ukraine n’en est qu’un prétexte supplémentaire. L’objectif des États-Unis et de leurs alliés est d’épuiser stratégiquement la Russie pour éliminer la rivalité et mettre en garde les autres États qui poursuivent une politique étrangère indépendante », a déclaré Sergueï Shoigu.

Il a toutefois noté que la Russie a fait « des efforts importants pour établir une base juridique pour la stabilité en Europe dans le nouvel environnement. »

» Cependant, l’Occident, dirigé par Washington, a refusé de prendre en compte nos préoccupations concernant les garanties de sécurité mutuelle, en premier lieu le statut de neutralité de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Selon lui, les questions de principe pour la partie russe, à savoir, ne pas étendre l’OTAN à l’est, ne pas déployer d’armes de choc et s’abstenir d’activités militaires près des frontières russes, ont été ignorées.

» L’Ukraine a été choisie comme instrument de guerre hybride contre la Russie », a déclaré Sergueï Shoigu.

La nécessité d’une opération militaire spéciale en Ukraine dictée par les menaces réelle.

La nécessité d’une opération militaire spéciale en Ukraine a été dictée par les menaces réelles que Kiev fait peser sur les habitants du Donbas et, par la suite, sur la Russie, a déclaré le Ministre Russe de la Défense, Sergey Shoigu. » Il y avait une réelle menace de la part de Kiev, qui refusait d’appliquer les accords de Minsk, pour les habitants du Donbas et, à l’avenir, pour la Fédération de Russie. Comprendre cela a conduit à la nécessité d’une opération militaire spéciale en Ukraine », a déclaré Sergei Shoigu, lors de la réunion des Ministres de la Défense des Etats membres de l’OCS.

L’opération militaire spéciale se déroule comme prévu, tous ses objectifs seront atteints.

Selon le Ministre Russe de la Défense, l’opération militaire spéciale « se déroule comme prévu et tous ses objectifs seront atteints. »

Le ralentissement du rythme de l’offensive lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine est une décision consciente, motivée par la volonté de minimiser les pertes civiles, a déclaré le ministre Russe de la Défense, Sergueï Shoigu, au cours de la réunion des Ministres de la Défense des États membres de l’OCS.

La Russie respecte strictement les dispositions du Droit Humanitaire

» Dans l’opération spéciale, nous respectons strictement les dispositions du Droit Humanitaire. Les frappes sont effectuées avec des armes de haute précision contre l’infrastructure militaire des forces armées ukrainiennes : postes de commandement, aérodromes, dépôts, fortifications et installations du complexe militaro-industriel. Ce faisant, tout est fait pour éviter les pertes civiles. Bien sûr, cela ralentit le rythme de l’offensive, mais nous le faisons délibérément », a déclaré Shoigu.

La partie Ukrainienne utilise la tactique de la terre brûlée

Les militaires ukrainiens utilisent la tactique de la terre brûlée, agissant comme des terroristes. Selon lui, les militaires russes » ont organisé un travail systématique dans les territoires libérés pour établir une vie paisible. «

» Nous apportons une aide humanitaire, nous restaurons les infrastructures et les systèmes de survie « , a déclaré le ministre russe de la Défense.

Dans le même temps, a-t-il dit, » les unités militaires ukrainiennes utilisent la tactique de la terre brûlée, violent de manière flagrante les normes internationales et agissent comme des terroristes. «

» Ils utilisent des bâtiments résidentiels, des écoles, des hôpitaux, des jardins d’enfants comme positions de tir, y placent des chars et de l’artillerie, en utilisant la population comme bouclier humain. Ils bombardent délibérément les zones peuplées et répandent des mines antipersonnel dans le but de causer le plus de dommages possible aux civils et aux infrastructures « , a déclaré Shoigu.

Programme militaro-biologique américain en Ukraine

Le programme militaro-biologique américain en Ukraine impliquait le développement de composants d’armes biologiques et la collecte et l’exportation vers les États-Unis de souches de micro-organismes dangereux, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu lors de la réunion des ministres de la Défense des États membres de l’OCS.

» Je voudrais mentionner des faits découverts lors de l’opération spéciale concernant la mise en œuvre du programme militaro-biologique américain en Ukraine. Les documents que nous avons divulgués confirment que le Pentagone a financé plus de 30 laboratoires biologiques ukrainiens. Les recherches à haut risque ont été menées secrètement, avec la participation et les conseils de spécialistes américains « , a déclaré Sergueï Shoigu.

Dans le cadre de ce programme, a-t-il précisé, » des composants d’armes biologiques ont été développés, des techniques de déstabilisation de la situation épidémiologique ont été testées et collectées et exportées vers les États-Unis ».

» De telles actions posent une menace directe pour les pays de l’OCS », a déclaré le Ministre Russe de la Défense.

Le régime de Kiev élimine ses propres soldats

Un grand nombre de militaires ukrainiens se rendent volontairement, Kiev a peur de leurs témoignages, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu.

» Maintenant, un grand nombre de militaires ukrainiens, conscients de l’attitude humaine de la partie russe envers les prisonniers de guerre, déposent volontairement leurs armes. Cependant, le régime de Kiev, afin d’intimider et d’empêcher la reddition des autres, ainsi que par crainte de leurs témoignages, élimine ses propres soldats », a déclaré Sergueï Shoigu.

Le centre de détention à Elenovka

À titre d’exemple, il a mentionné la frappe d’un centre de détention à Elenovka, où étaient détenus des prisonniers de guerre ukrainiens, dont ceux du bataillon Azov, organisation terroriste interdite en Russie.

» En conséquence, 50 personnes ont été tuées et 73 blessées », a déclaré Sergueï Shoigu.

Il a également révélé des preuves de la violation par l’Ukraine des conventions internationales relatives au traitement des prisonniers de guerre.

» Les faits de torture et de meurtres brutaux de prisonniers de guerre russes sont publiés sur Internet par les exécutants de ces actes inhumains eux-mêmes », a déclaré le ministre russe de la Défense.

Les livraisons d’armes à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés multiplient le nombre de victimes humaines et prolongent le conflit militaire dans ce pays, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu.

» Les États-Unis et leurs alliés continuent de déverser des armes en Ukraine, ce qui multiplie le nombre de victimes et prolonge le conflit », a déclaré Sergei Shoigu.

Constatant que la pression exercée sur les partenaires de la Russie pour l’isoler se poursuit également, il a remercié ses homologues » pour leur position de principe et leur soutien « .

L’OCS face aux défis de sécurité régionaux et mondiaux

» La voie indépendante suivie par les États membres de l’OCS pour relever les défis de sécurité régionaux et mondiaux est un exemple pour le monde entier », a déclaré le Ministre Russe de la Défense.

Les États-Unis tentent de diviser l’architecture de sécurité établie en Asie du Sud-Est pour assurer leur hégémonie mondiale, a déclaré le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu lors d’une réunion des Ministres de la Défense des États membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai.

» En ce qui concerne le flanc sud de notre Organisation, l’Asie du Sud-Est, il existe également un ensemble complexe de contradictions interétatiques et de foyers de tension avec un scénario d’événements difficile à prévoir. Washington tente de fracturer l’architecture de sécurité régionale pour assurer son hégémonie mondiale », a déclaré Shoigu.

À cette fin, a-t-il noté, des blocs politico-militaires sont créés, tels que : QUAD et AUKUS.

Les pays de la région sont engagés dans une coopération avec l’OTAN et un front est formé pour dissuader la Chine.

» Les États de la région sont engagés dans une coopération avec l’OTAN. Comme en Europe, un front est en train de se former pour dissuader la Chine. Le soi-disant problème de Taïwan est délibérément aggravé, et les différends territoriaux en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale sont alimentés « , a déclaré Sergueï Shoigu.

Selon lui, » la sécurité dans cette région ne peut être assurée que par des efforts conjoints prenant en compte les intérêts de tous les États, l’ASEAN et d’autres mécanismes de coopération multilatérale jouant un rôle central. «

La Russie augmente ses forces de réponse aux crises.

La Russie augmente la préparation au combat de ses bases au Tadjikistan et au Kirghizistan ainsi que d’autres forces de réponse aux crises dans le contexte de la situation en Afghanistan, a déclaré le Ministre Russe de la Défense, Sergei Shoigu.

» Pour notre part, nous augmentons la préparation au combat des bases militaires Russes au Kirghizistan et au Tadjikistan ainsi que d’autres forces de réponse aux crises », a déclaré Sergei Shoigu.

ISIS et Al-Qaïda restent un défi sérieux pour la sécurité en Asie Centrale

Selon Sergei Shoigu, » la situation en Afghanistan, où les organisations terroristes internationales telles qu’ISIS et Al-Qaïda (interdites en Fédération de Russie) sont en pleine expansion, reste un défi sérieux pour la sécurité en Asie Centrale. »

» Dans ce contexte, on observe une dégradation de la situation socio-économique, une idéologie croissante du radicalisme religieux, le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière « , a déclaré le Ministre Russe de la Défense.

Il a précisé que la Russie salue toutes les initiatives internationales visant à un règlement afghan et, dans le même temps, prend des mesures pour assurer la sécurité dans la région d’Asie centrale.

Sergei Shoigu a rappelé la première réunion des Ministres de la Défense d’Asie centrale et de Russie à Moscou en juin, au cours de laquelle la situation en Afghanistan et les moyens de la stabiliser ont été discutés.

» Nous pensons, a déclaré Shoigu, que de telles réunions seraient utiles, notamment pour renforcer la coordination entre nos Ministères de la Défense. D’autant que l’Afghanistan est un État observateur de l’OCS. L’exercice antiterroriste conjoint Peace Mission 2023 des pays de l’Organisation de coopération de Shanghai se tiendra en Russie. Nous attribuons un rôle important à la formation des troupes. L’année prochaine, nous organiserons l’exercice de poste de commandement militaire antiterroriste conjoint Peaceful Mission 2023 des pays de l’OCS », a déclaré Sergei Shoigu.

Il a également rappelé que cet automne, » une série de manœuvres de l’OTSC aura lieu au Kazakhstan, au Kirghizistan et au Tadjikistan. »

Accroître l’efficacité des capacités militaires de l’OCS

Le Ministre Russe de la Défense Sergei Shoigu a proposé d’accroître les capacités militaires de l’Organisation de Coopération de Shanghai, notamment par le biais de mécanismes d’échange d’informations dans le domaine de la Sécurité Militaire. Accroître l’efficacité des capacités militaires de l’OCS. Activer et donner un contenu concret aux travaux du groupe de travail d’experts relevant du Conseil des Ministres de la Défense de l’OCS.

Lors de la réunion des Ministres de la Défense de l’OCS, Sergei Shoigu a déclaré, en parlant des priorités de la Sécurité de la Coalition :

» Nous allons charger le groupe de travail de préparer des propositions sur la future coopération des Ministères de la Défense de nos Pays. «

Ces domaines, a-t-il dit, pourraient inclure » la lutte contre les drones, la sécurité de l’information et la sécurité biologique « .

Le ministre russe de la Défense a également évoqué la nécessité d’améliorer la formation des troupes et la pratique des exercices conjoints, d’échanger les meilleures pratiques et de développer de nouveaux moyens de contrer les groupes armés illégaux.

La Fédération de Russie a préparé un projet d’accord sur l’échange opérationnel d’informations entre les Ministères de la Défense des États membres de l’OCS.

Notant que le maintien de la paix et de la sécurité reste une priorité essentielle pour l’OCS, il a également cité le développement d’un mécanisme d’échange d’informations sur la sécurité militaire dans le cadre de l’OCS comme l’une de ses tâches clés.

» Afin d’établir la base juridique de cette coopération, nous avons élaboré un projet d’accord sur l’arrangement de l’échange rapide d’informations entre les Ministères de la Défense des Etats membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai et sa protection, que nous vous feront parvenir très prochainement pour examen « , a déclaré Sergueï Shoigu.

Il s’est dit confiant que les résultats de la réunion d’aujourd’hui serviront de base solide pour la poursuite du développement progressif de l’Organisation de coopération de Shanghai et le maintien de la stabilité et de la sécurité dans sa zone de responsabilité.

