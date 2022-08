Briefing du lieutenant-général Igor Kirillov, chef des troupes de protection nucléaire, biologique et chimique des forces armées russes

S.B.August 04, 2022

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie continue d’analyser les activités militaires et biologiques des États-Unis et de leurs alliés en Ukraine et ailleurs dans le monde à la lumière des nouvelles informations obtenues dans les territoires libérés.

Les travaux se poursuivent sur l’étude d’échantillons biologiques provenant de soldats ukrainiens qui ont volontairement déposé les armes. Comme nous l’avons indiqué précédemment, de fortes concentrations d’antibiotiques ont été trouvées dans leur sang, ainsi que des marqueurs immunologiques indiquant une exposition aux agents pathogènes du syndrome rénal et du Nil occidental, qui étaient étudiés par le Pentagone dans le cadre des projets ukrainiens UP-4 et UP-8.

Il convient d’accorder une attention particulière à la découverte de stupéfiants, notamment des opioïdes tels que la méthadone, la codepsine, le codeterp, ainsi que des substances de type éphédrine : t-phedrine et tri-phedrine, sur les positions abandonnées par les militaires ukrainiens.

La méthadone, drogue de synthèse, est utilisée dans le traitement de la toxicomanie comme thérapie de substitution.

Pour rappel, dans l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment entre 1943 et 1945, des comprimés de pervitine, un dérivé de l’amphétamine, étaient administrés aux soldats afin de réduire la charge psycho-émotionnelle, principalement aux troupes SS.

Ce médicament a également été utilisé en masse par les troupes américaines pendant les guerres de Corée et du Vietnam.

Un effet secondaire de ces drogues addictives est principalement l’agressivité excessive, ce qui explique l’extrême cruauté envers les civils dont font preuve certains militaires ukrainiens, ainsi que le bombardement des villes du Donbass.

Compte tenu des informations disponibles sur l’utilisation de stimulants puissants par les militaires des FAU, nous étudions les échantillons reçus pour détecter la présence de cette classe de molécules. Leurs traces persistent longtemps dans les organes et les tissus humains (par exemple, dans les cheveux – jusqu’à six mois).

Les résultats seront remis au comité d’enquête et utilisés comme preuves dans les enquêtes sur les crimes de guerre commis par le régime de Kiev.

Il y a quelques semaines, au cours de l’opération militaire spéciale, Rubezhnoye en République populaire de Lugansk a été libéré. Des documents ont été trouvés dans le laboratoire du centre médical Pharmbiotest situé au 9, rue Pochaivska, confirmant que des recherches étaient menées en Ukraine depuis plusieurs années pour le compte de ce que l’on appelle Big Pharma. Des essais cliniques de médicaments non autorisés, aux effets secondaires potentiellement graves, ont été réalisés sur des résidents locaux.

Nous avons examiné les locaux du centre responsable des essais cliniques de médicaments sur des volontaires. Nous y avons trouvé des preuves que des clients occidentaux visitaient régulièrement Pharmbiotest et pouvaient accéder à toutes les étapes du processus de recherche. Pour faciliter leur travail, les inscriptions sur les équipements, les noms des pièces et la documentation de travail ont été reproduits en anglais.

Pour éviter les risques pour leur réputation et les frais juridiques en cas d’échec des essais de nouveaux médicaments, les entreprises américaines et européennes ont réalisé des essais cliniques sur des citoyens ukrainiens. La rémunération des volontaires était minime et les décès pouvaient facilement être dissimulés. Il n’y a pas eu non plus d’inspections ou de surveillance sérieuses de la part des autorités locales.

Ceci correspond au concept occidental de délocalisation des recherches les plus controversées au niveau international. En Ukraine, le personnel militaire, les citoyens à faible revenu et l’une des catégories les plus vulnérables de la population, les patients des hôpitaux psychiatriques, ont été utilisés à cette fin.

Nous continuons à analyser le matériel documentaire découvert dans le laboratoire de la colonie de Rubezhnoye.

Nous avons déjà informé que plus de 16 000 échantillons biologiques, notamment des échantillons de sang et de sérum, ont été prélevés en Ukraine et envoyés aux États-Unis, en Géorgie et dans des pays européens.

Dans le contexte de l’assurance donnée par l’administration américaine que les informations génétiques obtenues des citoyens ukrainiens seront utilisées « …exclusivement à des fins pacifiques… », je voudrais citer une déclaration de Jason Crowo de la commission du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis lors de la conférence sur la sécurité nord-américaine en juillet.

Crow a mis en garde les Américains contre les dangers de donner leur ADN à des sociétés privées pour des tests car :

« … il est possible que les résultats des tests soient vendus à des tiers… et les informations obtenues pourraient être utilisées pour développer des armes biologiques ciblant des groupes spécifiques… ou des individus. »

Compte tenu de l’intérêt de l’administration américaine pour l’étude d’agents biologiques » à ciblage spécifique « , de telles déclarations obligent à porter un nouveau regard sur les causes de la nouvelle pandémie de coronavirus et sur le rôle des biologistes militaires américains dans l’émergence et la propagation de l’agent pathogène COVID-19.

En mai 2022, Jeffrey Sachs – éminent expert de la prestigieuse revue médicale The Lancet et professeur à l’université de Columbia, la principale institution académique en matière de biosécurité mondiale, a déclaré lors d’une conférence en Espagne que

« …le coronavirus a été créé artificiellement et il est très probable qu’il ait été créé grâce aux avancées américaines en matière de biotechnologie… ».

Selon nos experts, cela est mis en évidence par la variabilité non caractéristique des génovariants qui provoquent différents pics d’incidence des coronavirus, des différences significatives de létalité et de contagiosité, une distribution géographique inégale et la nature imprévisible du processus épidémique dans son ensemble. Il semble que, malgré les efforts déployés pour contenir et isoler la maladie, la pandémie soit alimentée artificiellement par l’introduction de nouveaux variants du virus dans une région particulière.

Nous envisageons la possibilité que l’Agence américaine pour le développement international (USAID) soit impliquée dans l’émergence du nouveau coronavirus. Depuis 2009, l’agence finance le programme Predict, qui étudie les nouvelles espèces de coronavirus en capturant des chauves-souris porteuses du virus. L’un des contractants du projet était Metabiota, une société connue pour ses activités militaro-biologiques en Ukraine.

De manière caractéristique, en 2019, soit avant l’apparition des premiers cas de COVID-19, l’Institut américain Johns Hopkins a accueilli un exercice appelé « Event-201 », qui s’est efforcé de faire face à une épidémie d’un coronavirus jusqu’alors inconnu, qui, selon la légende de l’exercice, se transmettait des chauves-souris aux humains via un hôte intermédiaire, le porc. C’est ainsi que le virus de la « grippe espagnole », qui a tué des dizaines de millions de personnes, est devenu pandémique.

La mise en œuvre du scénario COVID-19 et la liquidation d’urgence par l’USAID du programme Predict en 2019 suggèrent la nature délibérée de la pandémie et l’implication des États-Unis dans son émergence.

Lors de l’opération militaire spéciale, des documents ont été saisis indiquant que l’USAID et son principal contractant, Labyrinth Ukraine, participent au programme d’armes biologiques de l’armée américaine depuis 2019.

À noter la lettre du chef du département sanitaire et épidémiologique de la FAU à la directrice de Labyrinth Ukraine, Karen Saylors. Dans celle-ci, le commandement des forces armées ukrainiennes se déclare prêt à coopérer avec l’USAID pour l’administration de vaccins au personnel militaire et pour la collecte, le traitement et la transmission d’informations intéressant la partie américaine.

Le choix de l’Agence américaine pour le développement international pour coordonner les travaux pourrait avoir été motivé par les préoccupations croissantes de la Russie concernant les activités des laboratoires biologiques ukrainiens, une tentative de « mettre l’agence de défense américaine hors circuit » et d’éviter les accusations de développement d’armes biologiques.

Il a été établi que Labyrinth Ukraine est une division de la société américaine Labyrinth Global Health, et que ses fondateurs sont d’anciens employés de Metabiota, un contractant clé du Pentagone dans le domaine militaro-biologique.

Labyrinth Ukraine a participé aux projets UP-9 et UP-10, qui étudiaient la propagation de la peste porcine africaine en Ukraine et en Europe de l’Est.

Je tiens à souligner que dans le cadre du programme de réduction des menaces biologiques du ministère américain de la défense, l’un des domaines de recherche de Labyrinth Global Health a été l’étude des coronavirus et du virus de la variole du singe.

Le 23 juillet, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie de la variole du singe comme une urgence sanitaire internationale. À ce jour, la maladie a été signalée dans 76 pays, avec plus de 26 000 cas.

Nous observons donc une tendance claire : les agents de maladies infectieuses qui atteignent la zone d’intérêt du Pentagone deviennent ensuite des pandémies, dont les bénéficiaires sont les entreprises pharmaceutiques américaines et leurs mécènes, les dirigeants du parti démocrate américain.

Nous avons déjà documenté l’utilisation d’armes biologiques par les États-Unis à Cuba. Il s’agissait de la propagation délibérée de la dengue, de la peste porcine africaine et de maladies de cultures économiquement importantes sur l’île. Je voudrais donner un autre exemple tiré du dossier militaire américain sur la biologie.

En 1997, le gouvernement cubain a porté à l’attention de la communauté mondiale le fait que les États-Unis avaient violé les exigences de la Convention sur les armes biologiques et à toxines. L’accusation reposait sur le témoignage d’un pilote cubain qui avait enregistré la pulvérisation, à partir d’un avion américain, d’un agent biologique de quarantaine, le thrips des palmiers, susceptible d’endommager l’une des principales industries agricoles de Cuba.

Bien qu’il ait été possible d’initier une réunion extraordinaire des États parties à la CIAB sur cette question, l’incident n’a pas fait l’objet d’une enquête en raison de l’absence d’un mécanisme de vérification de la Convention, que la Fédération de Russie insiste pour établir.

Cette impunité a contribué à l’utilisation continue de la technologie des armes biologiques par Washington en Amérique latine, y compris l’assassinat de politiciens indésirables.

Le 18 juillet 2022, le président de la République du Venezuela, Nicolas Maduro, a déclaré publiquement l’implication des États-Unis dans l’assassinat de l’ancien chef d’État Hugo Chávez.

Selon les informations dont dispose le Venezuela, les services de sécurité américains travaillent depuis 2002 sur les moyens possibles d’éliminer le dirigeant vénézuélien, qui a mené une politique anti-américaine active. De nombreuses tentatives d’assassinat impliquant des membres de l’ambassade des États-Unis à Caracas ont été découvertes et déjouées.

En violation du droit international, les États-Unis ont participé à la mise au point de médicaments qui, lorsqu’ils sont administrés à court terme, provoquent des maladies chroniques et développent diverses formes de cancer. Selon la partie vénézuélienne, une drogue similaire a été utilisée pour empoisonner Chávez par Claudio Díaz, un membre de l’entourage présidentiel. Elle a fui le Venezuela avec l’aide des services de renseignement américains et a ensuite été renvoyée aux États-Unis pour éviter toute publicité éventuelle sur les détails de sa coopération avec les services de renseignement américains.

Un lien de causalité entre la mort du dirigeant vénézuélien et le développement d’armes biologiques est confirmé par les preuves médico-légales et le témoignage des médecins cubains qui ont traité Chavez sur l’évolution atypique de la maladie et sa résistance à l’utilisation de médicaments.

Grâce à l’opération militaire spéciale, les menaces posées par les biomatériaux américains ont attiré l’attention de nombreuses organisations internationales et gouvernementales.

Des manifestations de masse contre les biolaboratoires financés par le Pentagone ont eu lieu dans un certain nombre de pays du monde. Les organisations de la société civile de l’Union économique eurasienne ont adopté une résolution visant à fermer de tels biosites.

Dans ce contexte, nous constatons déjà un changement dans l’approche du travail de l’armée américaine dans le domaine biologique dans d’autres pays. Par exemple, les États dans lesquels les États-Unis mènent des recherches à double objectif ont été invités à signer une déclaration collective de coopération avec les États-Unis dans le seul but de «

… renforcer la sécurité sanitaire mondiale et de réduire l’impact des maladies infectieuses sur les populations… ».

C’est le mot « mondial » et la suite du texte qui attire l’attention :

« sous la direction des États-Unis ».

Toutefois, des fonds supplémentaires seront disponibles dans le cadre du programme de réduction des risques biologiques pour les pays fidèles à l’initiative américaine.

Le ministère russe de la Défense continuera à analyser les preuves documentaires du programme américain d’armes biologiques en Ukraine et vous tiendra informé des résultats.

