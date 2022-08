Discours de Vladimir Poutine aux participants et invités de la Xe Conférence de Moscou sur la Sécurité Internationale, MCSI 2022

Vladimir Poutine :

Mesdames et Messieurs ! Chers invités étrangers ! Je vous souhaite la bienvenue au 10e anniversaire de la Conférence de Moscou sur la Sécurité Internationale.

Au cours de la dernière décennie, votre forum de représentation est devenu une plate-forme importante pour discuter des problèmes militaires et politiques les plus aigus.

Une telle discussion ouverte est particulièrement pertinente aujourd’hui. La situation dans le monde évolue de manière dynamique, les contours d’un ordre mondial multipolaire se dessinent. De plus en plus de pays et de peuples choisissent la voie d’un développement libre et souverain, fondé sur leur identité, leurs traditions et leurs valeurs.

Ces processus objectifs sont contrecarrés par les élites mondialistes occidentales, qui provoquent le chaos, fomentent des conflits anciens et nouveaux, mettent en œuvre la politique dite d’endiguement et, en fait, sapent tout mode de développement alternatif et souverain. Ce faisant, ils tentent par tous les moyens de préserver l’hégémonie et le pouvoir qui leur échappe, en essayant de maintenir les pays et les peuples sous l’emprise d’un ordre de nature néocoloniale. Leur hégémonie signifie stagnation pour le monde entier, pour toute une civilisation, obscurantisme et abolition de la culture, totalitarisme néolibéral.

Tous les moyens sont utilisés. Les États-Unis et leurs vassaux s’ingèrent grossièrement dans les affaires intérieures d’États souverains : ils organisent des provocations, des coups d’État et des guerres civiles. Par des menaces, du chantage et des pressions, ils tentent de forcer les États indépendants à se plier à leur volonté, à vivre selon des règles qui leur sont étrangères. Et tout cela est fait dans un seul but : conserver sa domination, le modèle qui permet de parasiter le monde entier, comme cela a été le cas pendant des siècles auparavant, et un tel modèle ne peut être conservé que par la force.

C’est pourquoi la soi-disant communauté occidentale détruit délibérément le système de sécurité européen et forge de plus en plus d’alliances militaires. Le bloc de l’OTAN se déplace vers l’est, en renforçant son infrastructure militaire, notamment les systèmes de défense antimissile, et en augmentant la capacité de frappe de ses forces offensives. Cela est hypocritement présenté comme un besoin de renforcer la sécurité en Europe, mais c’est en fait le contraire. Entre-temps, les propositions de mesures de sécurité mutuelle formulées par la Russie en décembre dernier ont tout simplement été ignorées une fois de plus.

Ils ont besoin de conflits pour maintenir leur hégémonie. C’est précisément pour cette raison qu’ils ont préparé le peuple ukrainien au sort de servir de chair à canon, qu’ils ont mis en œuvre le projet « anti-Russie », qu’ils ont fermé les yeux sur la propagation de l’idéologie néonazie et le meurtre de masse des habitants du Donbas, qu’ils ont pompé et continuent de pomper le régime de Kiev avec des armes, y compris lourdes.

Dans ces circonstances, nous avons décidé de mener une opération militaire spéciale en Ukraine, en pleine conformité avec la Charte des Nations unies. Les objectifs de cette opération sont clairement définis : assurer la sécurité de la Russie et de nos citoyens et protéger les habitants de Donbas d’un génocide.

La situation en Ukraine montre que les États-Unis tentent de prolonger ce conflit. Et de la même manière, ils agissent en fomentant des conflits potentiels en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Comme nous le savons, les États-Unis ont délibérément tenté une fois de plus de jeter de l’huile sur le feu et d’envenimer la situation dans la région Asie-Pacifique. L’aventure américaine à Taïwan n’est pas le simple fait d’un politicien irresponsable, mais fait partie d’une stratégie américaine délibérée et consciente visant à déstabiliser et à désorganiser la situation dans la région et dans le monde, une exhibition effrontée d’irrespect pour la souveraineté des autres pays et pour ses obligations internationales. Nous voyons cela comme une provocation soigneusement planifiée.

Il est évident qu’avec de telles actions, les élites mondialistes occidentales tentent, entre autres, de détourner l’attention de leurs propres citoyens des problèmes socio-économiques aigus tels que la baisse du niveau de vie, le chômage, la pauvreté, la désindustrialisation, pour rejeter leurs propres échecs sur d’autres pays comme la Russie ou la Chine, qui défendent leur point de vue et construisent une politique de développement souveraine, sans se soumettre aux diktats des élites supranationales.

Nous constatons également que la communauté occidentale cherche à étendre à la région Asie-Pacifique son système de blocs, similaire à l’OTAN en Europe. À cette fin, des alliances politico-militaires agressives telles que l’AUKUS et d’autres se forment.

De toute évidence, il n’est possible de réduire les tensions dans le monde, de surmonter les menaces et les risques dans la sphère politico-militaire, d’accroître la confiance entre les pays et d’assurer leur développement durable qu’en renforçant fondamentalement le système du monde multipolaire moderne. Une fois encore, l’ère d’un ordre mondial unipolaire appartient au passé. Peu importe à quel point les bénéficiaires du modèle mondialiste actuel s’accrochent au statu quo, celui-ci est condamné. Les changements géopolitiques à l’échelle historique vont dans une direction complètement différente.

Et, bien sûr, une autre confirmation importante des processus objectifs de renforcement de la multipolarité dans le monde est votre conférence, qui a réuni des représentants de nombreux pays désireux de discuter des questions de sécurité sur un pied d’égalité, d’engager un dialogue qui tienne compte des intérêts de toutes les parties sans exception.

C’est un monde multipolaire, construit sur le droit international, sur des relations plus équitables, qui offre de nouvelles opportunités pour combattre les menaces communes. Il s’agit notamment des conflits régionaux et de la propagation des armes de destruction massive, du terrorisme et de la cybercriminalité. Tous ces défis sont mondiaux, et ils ne peuvent être relevés sans les efforts et le potentiel combinés de tous les États.

Comme auparavant, la Russie participera activement et de manière proactive à ces travaux conjoints coordonnés, avec ses alliés, ses partenaires et les personnes partageant les mêmes idées, afin d’améliorer les mécanismes de sécurité internationaux existants et d’en créer de nouveaux, de renforcer constamment les forces armées nationales et les autres structures de sécurité, en augmentant leur équipement en armes et en matériel militaire modernes. Nous devons assurer nos intérêts nationaux ainsi que la protection de nos alliés et prendre d’autres mesures en faveur d’un monde plus démocratique, où les droits de tous les peuples et la diversité culturelle et civilisationnelle sont garantis.

Nous devons rétablir le respect du droit international et de ses normes et principes fondamentaux. Et, bien sûr, il est important de renforcer la position des structures universelles reconnues par tous les pays, telles que les Nations Unies et les autres plateformes de dialogue international. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations unies, tels qu’ils ont été conçus à l’origine, doivent servir d’instruments efficaces pour réduire les tensions internationales et prévenir les conflits, contribuant ainsi à assurer la sécurité et le bien-être durables des pays et des peuples.

En conclusion, je tiens à remercier les organisateurs de la conférence pour leur excellent travail préparatoire et je souhaite à tous les participants des échanges fructueux.

Je suis convaincu que le forum continuera à apporter une contribution importante au renforcement de la paix et de la stabilité dans notre monde et qu’il favorisera activement le développement d’un dialogue et d’un partenariat constructifs.

Merci pour votre attention.