Opération militaire spéciale en Ukraine le six août 2022

Les Forces Armées de la Fédération de Russie poursuivent une Opération militaire spéciale visant à protéger les populations opprimées en procédant à la dénazification et démilitarisation de l’Ukraine.

Aujourd’hui marque le 171e anniversaire de la création des troupes ferroviaires russes. Le lieutenant-général Oleg Kosenkov, chef de l’administration principale des troupes de chemin de fer, a parlé de l’histoire, de l’état actuel des troupes et de leur exécution des tâches d’État les plus importantes.

Le chef de la direction des troupes ferroviaires du district militaire central a récompensé les participants de l’opération militaire spéciale qui se sont distingués lors de la libération de la République populaire de Louhansk.

A la suite d’une frappe de haute précision des forces aérospatiales russes contre un bastion de la formation de la Légion étrangère, plus de 80 mercenaires étrangers et 11 pièces d’équipement spécial ont été détruits à Vyvodovo, dans la région de Dniepropetrovsk.

Dans le contexte des pertes massives des troupes ukrainiennes en direction de Nikolaev, les soldats des unités de la 59e brigade d’infanterie motorisée et de la 61e brigade d’infanterie-jaeger ainsi que de la 35e brigade de marine ont refusé de suivre l’ordre d’offensive, abandonnent leurs positions et désertent.

Les provocations du régime criminel de Kiev contre les installations d’énergie nucléaire de l’Ukraine, menaçant leur sécurité, sont déjà devenues systémiques.

Ainsi, le 5 août 2022, les nationalistes ukrainiens ont lancé une frappe d’artillerie sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporozhye pendant une relève de routine des employés. Deux lignes électriques à haute tension et une canalisation d’eau ont été endommagées à la suite de ce bombardement. Plus de 10 000 habitants de la région de Zaporozhye se sont retrouvés sans électricité ni eau. Ce n’est que grâce aux actions qualifiées, compétentes et efficaces des unités des forces armées russes pour couvrir la centrale nucléaire que l’infrastructure critique de la centrale nucléaire n’a pas été touchée.

On sait de source sûre que le commandement des FAU, par l’intermédiaire du 72e centre d’information et d’opérations psychologiques, prépare une autre provocation à grande échelle avec des morts civiles qui seraient causés par des frappes aveugles des forces armées russes. Pour la mener à bien, des équipes de mortiers ont été déployées dans la banlieue de Slavyansk en République populaire de Donetsk, avec lesquelles il est prévu de bombarder des endroits densément peuplés par les habitants et les réfugiés (rue Geologicheskaya) lors de la distribution de l’aide humanitaire le 7 août 2022.

Il existe un registre permanent d’actions criminelles du régime de Kiev contre les civils, ainsi que l’utilisation par les formations armées ukrainiennes d’installations d’infrastructures sociales à des fins militaires. Selon les informations fiables disponibles, les militants des formations armées ukrainiennes dans le village de Tavriyske, dans la région de Zaporizhzhia, ont miné un pont routier sur la rivière Konka, qu’ils prévoient de faire sauter. Ils accusent les unités des forces armées russes et de la République populaire de Donetsk de frapper sans discernement les installations d’infrastructure de transport.

En une journée, plus de 390 tonnes de produits de première nécessité et de nourriture ont été remises à la population de la République populaire de Donetsk, des régions de Kharkiv et de Zaporizhzhya. Plus de 25 000 personnes ont été évacuées vers la Russie depuis les zones dangereuses de l’Ukraine et des républiques de Donbas.

Le ministère de la Défense continue de publier des images de militaires russes livrant un autre lot d’aide humanitaire et de médicaments pour les civils dans les localités libérées de la région de Kharkov.

Le ministère russe de la Défense continue de raconter les exploits des personnes impliquées dans l’opération militaire spéciale.

