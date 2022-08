Résumé du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur l’opération militaire spéciale en Ukraine ( 27.08.2022 ).

Les Forces Armées de la Fédération de Russie poursuivent l’opération militaire spéciale en Ukraine.

À la suite de l’action réussie des forces alliées en direction de Kharkiv dans les zones de Vernopolye et Krasnopolye, les pertes de la 30e brigade mécanisée et de la 95e brigade d’assaut aéroportée des Forces Armées Ukriniennes s’élèvent à plus de deux cents militaires.

Des unités de la 46e brigade aéromobile des Forces Armées Ukrainiennes, qui ont tenté une nouvelle fois de forcer subrepticement la rivière Ingulets, ont été défaites près du village de Lozovoye, dans l’oblast de Kherson. Les pertes de l’ennemi s’élèvent à plus de cent trente chasseurs et dix pièces d’équipement militaire.

Suite aux frappes des avions opérationnels-tactiques des forces aériennes russes contre les positions de combat des unités du 107e bataillon de la 63e brigade mécanisée des Forces Armées Ukrainiennes près de Kvitneve, dans la région de Mykolaiv, plus de 40 % du personnel de l’unité a été détruit.

Dans les environs de Dergachi, dans la région de Kharkiv, les frappes d’armes de haute précision de l’Armée de l’Air Russe sur le site de déploiement temporaire de la 14e brigade mécanisée des Forces Armées Ukrainiennes ont détruit jusqu’à 100 nationalistes, trois véhicules Grad MLRS, ainsi que plus de 10 véhicules et véhicules blindés.

Les frappes contre les installations militaires en Ukraine

Les frappes de l’aviation tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie contre les installations militaires en Ukraine se poursuivent.

Au cours de la journée, sept postes de commandement des Forces Armées Ukrainiennes ont été touchés, notamment : La 102e brigade de défense territoriale des FAU près de Chervonoye dans la région de Zaporizhzhia, la formation nationaliste Kraken près de Kharkiv, ainsi que 37 unités d’artillerie, des effectifs et des équipements militaires dans 142 zones.

Six dépôts d’armes et de munitions pour roquettes et artillerie ont été détruits près des localités de Seversk, Soledar, Kodema de la République populaire de Donetsk, Chervony Yar dans la région de Mykolaiv et Novovorontsovka dans la région de Kherson.

Des armes terrestres à guidage de précision près de la localité de Preobrazhenka, dans la région de Dnipropetrovsk, ont détruit un grand dépôt de munitions de la 44e brigade d’artillerie des Forces Armées Ukrainiennes avec des roquettes à lancement multiple HIMARS de fabrication américaine et des obus pour obusiers M777 de fabrication américaine.

Lutte contre les bombardements

Dans le cadre de la lutte contre les bombardements, quatre pelotons de systèmes de roquettes à lancement multiple Grad dans les zones de Paraskovyivka, Adamivka, Zvanivka de la République populaire de Donetsk, Barmashovo de la région de Mykolayiv et trois pelotons de systèmes d’artillerie automoteurs Glozdika dans les zones de Konstantinivka, Privolye de la République populaire de Donetsk et Visunsk de la région de Mykolayiv ont été éliminés.

Trois pelotons de howitzers Hyacinth-B ont également été supprimés sur des positions de tir dans les zones d’Orekhovo, de Veseloe et de Mykolaiv de la République populaire de Donetsk.

L’armée de l’air russe a abattu un avion Mig-29 de l’armée de l’air ukrainienne près de la colonie de Malinovka de la République populaire de Donetsk. En outre, un lanceur de missiles sol-air Buk-M1 autopropulsé a été détruit près de Hryhorivka.

Les moyens de défense aérienne russes ont abattu sept drones ukrainiens dans les zones de Novohryhorivka, République populaire de Donetsk, Andreevka, Hlinskoye, Babenkovo, Khudoyarovo, Borshchivka, Oblast de Kharkiv et Berdyansk, Oblast de Zaporizhia, au cours de la journée.

En outre, un missile balistique Tochka-U a été intercepté près de Tchernobaevka, ainsi que 18 obus du système de roquettes à lancement multiple HIMARS de fabrication américaine, dans les zones de Naddnepryanske, Aleksandrovka, Solnechnoye, Skhidnoye de la région de Kherson, ainsi que près du pont Antonivsky.

Total des pertes des FAU depuis le début de l’opération militaire spéciale

Au total, 274 avions, 148 hélicoptères, 1 820 drones, 370 systèmes de missiles sol-air, 4 397 chars et autres véhicules blindés de combat, 822 lance-roquettes multiples, 3 348 pièces d’artillerie de campagne et mortiers ainsi que 5 084 pièces de véhicules militaires spéciaux ont été détruits depuis le début de l’opération militaire spéciale.

Terrorisme nucléaire

Le régime de Kiev poursuit les actes de « terrorisme nucléaire » à la centrale nucléaire de Zaporozhye.

Au cours des dernières 24 heures, les unités d’artillerie des Forces Armées Ukrainiennes ont bombardé à trois reprises le territoire de la centrale.

Au total, 17 obus ont été tirés, dont 4 ont touché le toit du bâtiment spécial n° 1, où sont stockés 168 assemblages de combustible nucléaire américain WestingHouse. 10 autres obus ont explosé à 30 mètres de l’installation de stockage à sec du combustible nucléaire usé et 3 autres ont explosé près du bâtiment spécial n° 2, qui abrite l’unité de stockage du combustible nucléaire frais et l’installation de stockage des déchets radioactifs solides de TVEL.

Les tirs d’artillerie ukrainiens sur la centrale nucléaire ont été effectués depuis la zone de Marganets, dans la région de Dniepropetrovsk. Au cours de la guerre de contrebatterie dans la zone, 1 obusier américain M777 a été découvert et détruit.

La situation radiologique à la centrale nucléaire de Zaporozhye reste normale. L’état technique de la centrale nucléaire est surveillé et maintenu par les techniciens du personnel.

Une formation militaire russe spécialisée garde le périmètre extérieur de la centrale. Il n’y a pas d’armes lourdes à proximité de la centrale nucléaire.

