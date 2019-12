La Voix Des Opprimés

La France interdit les manifestations de soutien à l’A.N.P. et fait la promotion des pages des opposants

Lyon (LVO) : Les autorités françaises ont interdit à des associations algériennes de manifester pour soutenir l’A.N.P. et la tenue des élections présidentielles pourtant reconnues comme seule alternative cohérente de sortie de crise.

Des ressortissants algériens de France, conscients de l’importance du vote qui aura lieu le 12 décembre 2019 en vue d’élire le Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ont demandé une autorisation à la préfecture de police de Lyon afin d’organiser une manifestation de soutien à l’A.N.P. et à l’Algérie les 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre devant le Consulat d’Algérie à Lyon, avant de se voir essuyer un refus de la part des autorités françaises.

Cela s’est passé dans un pays qui s’autoproclame démocrate et attaché aux valeurs démocratiques mais qui n’hésite pas à tabasser, tuer, éborgner, amputer et blesser gravement les manifestants sur son propre territoire mais qui autorise chaque dimanche à des séparatistes du M.A.K. à manifester et occuper la place de la République à Paris, au moment où ses concitoyens à savoir les Gilets Jaunes sont réprimés pour avoir revendiqué des droits sociaux.

Ainsi, les autorités françaises affichent clairement leur soutient aux porte-voix du démantèlement de l’État algérien, comme le fait la chaine de télévision France 24 qui sponsorise (voir capture d’ecran ci-dessus) un appel de l’agitateur Nacer Djabi, tout comme elle a soutenu les faux activistes des faux printemps arabes qui ont mis à feu et à sang les pays tels que la Libye et la Syrie, pour ne citer que ces deux exemples.